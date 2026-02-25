DMM’den “İran’a müdahale” iddialarına yalanlama

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haber ve yorumların dezenformasyon içerdiği vurgulandı. Açıklamada, kamuoyunda dolaşıma sokulan Türkiye'nin olası bir ABD-İran geriliminde İran topraklarına yönelik askeri plan yaptığı iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

(fotoğraf - x platformu - ekran görüntüsü)

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "ABD'nin İran'a saldırısı durumunda, Türkiye'nin güvenlikten korunması İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Komşu ülkelerin toprak sınırına ve bölgelere her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemler kapsamındadır."

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği vurgulandı.