Bakan Güler'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Hassasiyetle tedbir alıyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmektir. Halihazırda sahadaki gelişmeleri dikkatle izliyor, tüm tedbirlerimizi her zamanki hassasiyetimizle almaya devam ediyoruz." dedi.

Fotoğraf-İHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Gazi Orduevinde şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Güler, gece saatlerinde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaptıktan sonra kaza kırıma uğraması sonucu düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet diledi.

Olayın nedeninin kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından belirleneceğini aktaran Güler, "Semalarımızın güvenliği için görev yapan kahraman şehidimiz vatan sevgisi ve aşkıyla vazifesini icra etmekteydi. Fedakarlığını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, asil milletin en büyük özelliklerinden birinin milli ve manevi değerlerine bağlılığı, bu değerleri uğruna canlarını ortaya koyup mücadele ederek şehitlik ve gaziliği en büyük şeref nişanesi görmesi olduğunu kaydetti.

Milletin istiklaline sevdalı nice yiğit ve kahraman evladın, milli ve manevi değerleri korumak uğruna kahramanlıkla mücadele ederek ya şehit ya da gazi olduklarını ifade eden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit ve gazilik payesine ulaşan tüm kahramanlarımız birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatıdırlar. Vatanımız ve al bayrağmız için hayatlarını feda eden her bir şehidimiz, bugünün ve yarının güçlü Türkiyesi'nin mimarlarıdırlar. Yardan ve serden geçebilen şehitlerimize yoldaş ve şehadete aşık olan siz gazilerimizin yazdığı kahramanlık destanları da şanlı ordumuzun her zaman ilham kaynağı olmuştur. Çok iyi biliyoruz ki bugün 86 milyon, vatanımızda özgürce yaşıyorsak bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa bunu da aziz şehitlerimiz ile siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Dolayısıyla şehitlerimizin ve sizlerin yazdığı kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak asil milletimizin vefa dolu gönlünde sonsuza dek yaşayacaktır. Şehitlerimizin gazilerimizin ve siz kıymetli ailelerimizin fedakarlıklarının bedeli hiçbir şeyle ölçülemez."

"VAKUR DURUŞUNUZDAN ASLA ÖDÜN VERMEDİNİZ"

Bakan Güler, şehit ve gazilerin Türkiye için emsalsiz bir mücadele ile fedakarlıklarda bulunurken, ailelerinin de tarif edilemez zorluklara göğüs gerdiklerini söyledi.

Ailelerin yaşanan acılar karşısında metanetini asla kaybetmediğini ifade eden Güler, "Vakur duruşunuzdan asla ödün vermediniz ve milletimizin ferasetini dosta düşmana bir kez daha gösterdiniz. Sizler, milletimizin baş tacı Türkiye Cumhuriyeti'nin manevi mimarlarının biricik emanetisiniz." dedi.

Şehit ve gazi ailelerinin haklarının ödenemeyeceğini belirten Güler, onların hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için devletin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinatörlüğünde yoğun bir gayret sarf ettiğini belirtti.