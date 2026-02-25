Bakan Çiftçi açıkladı: “Terörsüz bölge" için tarihi adım

Çorum’dan tüm dünyaya ve terör maşalarına net bir mesaj gönderen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Cumhur İttifakı ile başlatılan ve bir devlet projesi olarak yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz bölge' vizyonu için İçişleri Bakanlığı olarak azami hassasiyet göstereceğiz." Dedi.

Çiftçi, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Çorum'un Anadolu'nun irfanıyla yoğrulmuş kadim bir şehir olduğunu söyledi. Çorum'da yaklaşık 5 yıl görev yaptığını hatırlatan Çiftçi, "Bu topraklarda söz mertçe söylenir, gönül kapıları ardına kadar açıktır, dostluk samimiyetle kurulur. Anadolu irfanı burada hayat bulur, yiğidin harman olduğu şehridir burası. 5 yıl boyunca bu güzel şehre hizmet etmekle müşerref oldum. Çorum Valiliği görevimizde siz kardeşlerimle her zaman hemhal oldum. Hatıralar, dostluklar biriktirdim, dua ettim, duanızı aldım. Bugün aranızda bulunmak, benim için gönül bağının yeniden tazelenmesidir." diye konuştu.

FOTOĞRAF: AA Çorum'da görev süresi boyunca gönüllere dokunmaya çalıştığını dile getiren Çiftçi, "Anadolu topraklarının mayasında gönül vardır. Bu toprakların insanı gönül ehlidir. Bu, bir irfan halidir. Sözün hikmetle söylendiği, insanın değer gördüğü, komşunun hatırlandığı, mağdurun gözetildiği bir medeniyet anlayışıdır bu." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa süre önce İçişleri Bakanlığına atandığını hatırlatan Çiftçi, bu görevi Türk milletine hizmet yolunda onurlu bir emanet olarak gördüğünü dile getirdi. Çiftçi, "Bizim medeniyetimiz sadece imaret kuran, şehirler inşa eden bir medeniyet değildir. Bizim medeniyetimiz insanı merkeze alan, insan onurunu yücelten, maneviyatı esas kabul eden bir medeniyettir. Taşı taş üstüne koyarken gönlü gönül üstüne koymayı esas alan bir anlayıştır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl önce ortaya çıkan iradenin ecdadın mirasına sahip çıkma idealiyle yola çıktığının altını çizen Çiftçi, "Hamdolsun, çeyrek asra yaklaşan bu meşakkatli yürüyüşte, bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye var. Savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirildi. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, yerli ve milli teknoloji hamlelerinde tarihi adımlar atıldı. Bu memleketin potansiyelini en verimli şekilde değerlendiren, millete hizmet yolunda çığır açan ve bu haysiyetli günlerin önünü açan muhterem Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.