Başkan Erdoğan'dan Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'nde önemli mesajlar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Etrafımıza barış ve güven yayıyoruz.
Dijital egemenlik güvenliğin parçası.
Savunma gücümüz üst seviyeye çıkıyor.
Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...