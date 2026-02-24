Başkan Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan ardından toplu fotoğraf çekimine katıldı.
Başkan Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.
HAVELSAN ŞEREF DEFTERİ'NE BAŞKAN İMZASI
Törenden önce kampüste incelemelerde bulunan Erdoğan'a, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gökbey helikopteri simülatörünün maketini ve HAVELSAN Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, insansız kara aracı BARKAN'ı yakından inceledi.
Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.