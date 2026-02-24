Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem: İşte son veriler

Türkiye'nin dört bir yanından ve Mavi Vatan'dan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem olduğunu bildirdi.

Ülkede gerçekleşen son depremlerin listesi ise vatandaşların gündeminde.