Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem: İşte son veriler
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antalya Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.28'de gerçekleşen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, son depremler listesi de güncellendi. İşte Akdeniz'deki sarsıntının detayları ve son veriler...
Türkiye'nin dört bir yanından ve Mavi Vatan'dan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem olduğunu bildirdi.
Ülkede gerçekleşen son depremlerin listesi ise vatandaşların gündeminde.
ANTALYA KAŞ AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.28 sıralarında gerçekleşen deprem, yerin 19,27 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından açıklanan son depremler listesi ise şöyle:
|Saat
|Yer
|Büyüklük
|Derinlik
|09:28
|Akdeniz - Kaş (Antalya)
|4.0
|19.27 km
|08:51
|Bayramiç (Çanakkale)
|1.5
|9.03 km
|08:49
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.7
|6.65 km
|08:23
|Bozkurt (Denizli)
|1.8
|4.58 km
|08:09
|Bozkurt (Denizli)
|1.4
|7.00 km
|08:04
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2.7
|7.00 km
|08:00
|Simav (Kütahya)
|1.9
|6.56 km
|07:46
|Genç (Bingöl)
|1.4
|14.0 km
|07:45
|Milas (Muğla)
|2.4
|6.95 km
|06:42
|Yahyalı (Kayseri)
|1.3
|8.69 km
|06:33
|Zara (Sivas)
|1.2
|6.85 km
|06:20
|Simav (Kütahya)
|1.5
|11.51 km