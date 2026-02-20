Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: Başkan Erdoğan görevlendirme yapacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun “Terörsüz Türkiye Raporu”nu kabul etmesiyle süreçte kritik bir eşik aşıldı. Yasal düzenlemeler için terör örgütünün silah bırakma sürecinin “teyit ve tespiti” gündeme gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci izlemek üzere bir kurumu görevlendireceği bildirildi.

5 Ağustos 2025'ten bu yana çalışmalarını sürdüren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye Raporu"nu kabul ederek sürecin ikinci fazını başlattı. Raporda, yasal düzenlemelere geçilebilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespit" edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ankara'da gözler şimdi sahadaki gelişmelere ve devletin ilgili kurumlarının hazırlayacağı teknik raporlara çevrildi.

Yasal düzenlemelerde formül: "Son silah" şartı aranmayacak

Süreçte üzerinde durulan temel formüle göre, yasal adımlar için "son silahın bırakılması" gibi mutlak bir koşul aranmayacak.

Bunun yerine:

Silah bırakmada "belli bir aşamaya gelinmesi" yeterli sayılacak.

Örgütün Irak'ın kuzeyinde Metina, Hakurk ve Gara gibi Kandil'e kadar uzanan alanları boşaltması kritik eşik olarak değerlendirilecek.

Bu yaklaşım, sürecin teknik ilerleme düzeyine göre aşamalı biçimde yönetileceğini gösteriyor.

İKİ KRİTİK KURUM RAPOR HAZIRLIYOR

Sahadaki gelişmeleri yakından takip eden iki kurum ön plana çıkıyor:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)

MSB ve MİT'in önümüzdeki haftalarda silah bırakma sürecinin hangi aşamada olduğuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme raporunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor.

Hazırlanacak raporda; sahadaki fiili durum, boşaltılan bölgeler, teslim edilen silahlar ve mağaraların tahliyesine ilişkin tespitlerin yer alacağı belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN GÖZLEM VE TAKİP İÇİN GÖREVLENDİRME YAPACAK

Başkan Erdoğan'ın, "teyit, tespit, raporlama ve gözlem mekanizması"nı kurumsallaştırmak amacıyla bir kurumu resmi olarak görevlendireceği ifade ediliyor.

Bu adımın, sürecin hem hukuki hem de güvenlik boyutunun eş zamanlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacağı değerlendiriliyor.

SAHADA SON DURUM: SİLAH BIRAKMA YENİDEN HIZLANDI

Devlet birimlerinin tespitlerine göre:

SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymaması sonrası süreçte yavaşlama yaşandı.

Ancak SDG'nin Suriye yönetimine entegre olmayı kabul etmesiyle sahada yeniden hareketlilik başladı.

PKK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma süreci yeniden ivme kazandı.

Irak'taki bölgelerin boşaltılması ve silah teslim sürecinin hızla devam ettiği bildiriliyor.

MART HEDEFİ, NİSAN'DA TBMM ADIMI

Yetkililerin değerlendirmesine göre:

Mart ayı sonuna kadar "teyit ve tespit" için gerekli eşik aşılabilir.

Bu gerçekleşirse, Nisan ayı başından itibaren TBMM'de yasal düzenlemelere yönelik somut adımlar atılabilir.

Sabah'ın haberine göre; Bu takvim, Terörsüz Türkiye sürecinde 2026'nın ilk yarısının kritik bir dönem olacağını gösteriyor.

ÖNE ÇIKANLAR

TBMM Komisyonu raporu kabul etti.

"Son silah" şartı yerine "belli aşama" kriteri benimsendi.

MSB ve MİT, Başkan 'na kapsamlı rapor sunacak.

Başkan Erdoğan süreci izlemek için kurumsal görevlendirme yapacak.

Mart sonunda eşik aşılırsa, Nisan'da TBMM'de adımlar başlayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Terörsüz Türkiye Raporu neyi kapsıyor?

Silah bırakma sürecinin teyit edilmesi sonrası yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesini belirliyor.

"Son silah" şartı neden aranmayacak?

Süreç aşamalı ilerleyeceği için belli bir ilerleme seviyesine ulaşılması yeterli kabul edilecek.

Teyit ve tespiti kim yapacak?

Sahadaki teknik tespitleri MSB ve MİT yapacak; rapor Başkan 'na sunulacak.

TBMM'de yasal düzenlemeler ne zaman başlayabilir?

Mart ayında eşik aşılırsa, Nisan ayı başında Meclis takvimi başlayabilir.

Aşama Sorumlu Kurum / Aktör İçerik Hedef Tarih Beklenen Sonuç Komisyon Çalışmaları TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "Terörsüz Türkiye Raporu"nun hazırlanması ve kabulü 19 Şubat 2026 – Tamamlandı Sürecin ikinci fazına geçildi Silah Bırakma Süreci PKK (saha gelişmeleri) Irak'ın kuzeyindeki bölgelerin ve mağaraların boşaltılması Devam ediyor "Belli aşama" eşiğine ulaşılması Teyit ve Tespit Milli Savunma Bakanlığı & Milli İstihbarat Teşkilatı Sahadaki ilerlemenin teknik raporla belirlenmesi Mart sonu hedef Cumhurbaşkanına resmi rapor sunulması Cumhurbaşkanlığı Değerlendirmesi Recep Tayyip Erdoğan Süreci izlemek üzere kurumsal görevlendirme Mart sonu Gözlem ve takip mekanizmasının kurulması TBMM Yasal Adımlar TBMM Yasal düzenlemelerin başlatılması Nisan başı (öngörü) Hukuki sürecin resmen başlaması