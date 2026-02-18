Terörsüz Türkiye Meclis Raporu ahaber.com.tr'de! İşte silah bırakma şartıyla izlenen yol haritası

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik aşılıyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırlanan kapsamlı rapor bugün kamuoyuna açıklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinden demokratikleşme adımlarına kadar geniş bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Raporda; Türk-Kürt ilişkileri "tarihsel kader birliği" olarak tanımlanırken çözümün "kardeşlik hukuku" temelinde ele alındığı vurgulandı. Sürecin yalnızca güvenlik eksenli olmadığı; sosyolojik, ekonomik ve psikolojik boyutları kapsayan bütüncül bir "Türkiye Modeli" olduğu kaydedildi.

Meclis merkezli bir yol haritası sunan rapor, terör örgütünün silah bırakmasını sürecin ön şartı ve kırmızı çizgisi olarak belirledi. "Genel af" ya da "pazarlık" iddialarını reddedilirken, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile 66. maddenin tartışma dışı olduğunu açıkça ifade edildi.

Geniş katılımlı istişare sonucu hazırlanan rapor; terörün sona ermesiyle birlikte ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerinin hızlandırılmasını, bölgesel refah farklarının azaltılmasını ve kamu düzeni ile özgürlük dengesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

