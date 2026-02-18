CANLI YAYIN
Terörsüz Türkiye Meclis Raporu ahaber.com.tr'de! İşte silah bırakma şartıyla izlenen yol haritası

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde hazırlanan Terörsüz Türkiye Raporu kamuoyuna açıklandı. Numan Kurtulmuş, sürecin terör örgütünün silah bırakmasını esas alan, demokratikleşme ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen Meclis merkezli bir yol haritası sunduğunu açıkladı. Ahaber.com.tr Terörsüz Türkiye Meclis Raporu'nun detaylarına ulaştı. Meclis merkezli bir yol haritası sunan rapor, terör örgütünün silah bırakmasını sürecin ön şartı ve kırmızı çizgisi olarak belirledi. "Genel af" ya da "pazarlık" iddiaları da reddedilirken Anayasa'nın ilk dört maddesi ile 66. maddenin tartışma dışı olduğu ise açıkça ifade edildi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik aşılıyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırlanan kapsamlı rapor bugün kamuoyuna açıklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinden demokratikleşme adımlarına kadar geniş bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Raporda; Türk-Kürt ilişkileri "tarihsel kader birliği" olarak tanımlanırken çözümün "kardeşlik hukuku" temelinde ele alındığı vurgulandı. Sürecin yalnızca güvenlik eksenli olmadığı; sosyolojik, ekonomik ve psikolojik boyutları kapsayan bütüncül bir "Türkiye Modeli" olduğu kaydedildi.

Meclis merkezli bir yol haritası sunan rapor, terör örgütünün silah bırakmasını sürecin ön şartı ve kırmızı çizgisi olarak belirledi. "Genel af" ya da "pazarlık" iddialarını reddedilirken, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile 66. maddenin tartışma dışı olduğunu açıkça ifade edildi.

Geniş katılımlı istişare sonucu hazırlanan rapor; terörün sona ermesiyle birlikte ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerinin hızlandırılmasını, bölgesel refah farklarının azaltılmasını ve kamu düzeni ile özgürlük dengesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Terörsüz Türkiye Raporunda Türk-Kürt ilişkileri, tarihsel
bir kader birliği olarak tanımlanmış ve çözüm "kardeşlik
hukuku" kavramına dayandırılıyor.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından açıklanan Terörsüz Türkiye Raporu'na ilişkin öne çıkan başlıklar...

SÜREÇ TEK TARAFLI BİR DAYATMA DEĞİLDİR

Terörsüz Türkiye Meclis Raporu gösterdi ki süreç tek taraflı bir dayatma değildir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Terörsüz Türkiye Raporunda Türk-Kürt ilişkileri, tarihsel bir kader birliği olarak tanımlanmış ve çözüm "kardeşlik hukuku" kavramına dayandırılıyor.

İÇ HUZUR, SAĞLAM ZEMİNLER ÜZERİNDE YÜKSELECEK...

Terörsüz Türkiye ile iç huzur, sağlam zeminler üzerinde yükselecek.
Milletin vicdanıyla, aklıyla ve irfanıyla yürüyen bu süreç, kalıcı sonuçlar üreterek; kardeşlik, birlik ve bütünleşme temelli bir vatandaşlık anlayışıyla güçlendiğinde "Türkiye Modeli"nin en kıymetli kazanımı olan iç huzur, sağlam zeminler üzerinde yükselecektir

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, YERLİ VE MİLLİ BİR PROJEDİR
Terörsüz Türkiye Meclis Raporu'nda öne çıkan "Türkiye Modeli", güvenlik eksenli bir yaklaşımdan öte, toplumsal bütünleşmeye dayalı bir vatandaşlık anlayışını işaret ediyor. İç huzurun kalıcı olabilmesi için kardeşlik, birlik ve ortak aidiyet vurgusunun merkezi konumda olduğu görülüyor.

Terörsüz Türkiye Meclis Raporu'nda öne çıkan "Türkiye Modeli", güvenlik eksenli bir yaklaşımdan öte, toplumsal
bütünleşmeye dayalı bir vatandaşlık anlayışını işaret ediyor.

BU SÜREÇ SADECE GÜVENLİK TEDBİRİ DEĞİLDİR
Terörsüz Türkiye Meclis Raporu gösterdi ki bu süreç sadece güvenlik tedbiri değildir.
Terörsüz Türkiye süreci, sorunu sadece askeri ve güvenlik önlemlerine indirgeyen yaklaşımların aksine; meseleyi sosyolojik, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla ele alan bütüncül bir bakıştır.

"DEVLET POLİTİKASI" VE "TÜRKİYE MODELİ"

Terörsüz Türkiye Meclis Raporu, sürecin bir "Devlet Politikası" ve "Türkiye Modeli" olduğunu kayıt altına aldı.
Rapor, konuyu dönemsel bir siyasi hamle olarak değil, sürekliliği olan bir devlet politikası olarak tanımladı.
Bu çalışma, çatışma çözümleri literatürüne "Türkiye Modeli" olarak geçmiştir

TBMM MERKEZLİ BİR YOL HARİTASI

Terörsüz Türkiye Raporu, TBMM Merkezli Bir Yol Haritasıdır..
Sürecin meşru çözüm adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi belirlenmiştir. Terörsüz Türkiye Raporu, idari
ve hukuki düzenlemelere rehberlik edecek ilkeleri ve çerçeveyi çizen bir mutabakat metnidir.

GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜK DENGESİ

Terörsüz Türkiye Süreci, Güvenlik ve Özgürlük Dengesidir...
Terörsüz Türkiye Meclis Raporu, sürecin hak ve hürriyetlerin genişletilmesini ve toplumsal bütünleşmeyi
hedefleyen çok katmanlı bir plan olduğunu gösterdi.

GENİŞ KATILIMLI İSTİŞARE

Terörsüz Türkiye Meclis Raporu, geniş katılımlı bir istişare sonucunda ortaya çıktı.
Hazırlanan rapor, 137 kişi ve kurumun görüşleriyle oluşturulmuş bir "müşterek idrak" metnidir.

EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA PROGRAMIDIR

Terörsüz Türkiye Süreci, aynı zamanda Ekonomik ve Sosyal Kalkınma programıdır.
Terörsüz Türkiye Meclis Raporu, terörün bitmesiyle oluşacak huzur ortamında, bölgesel kalkınma farklarını
gidermeyi ve ekonomik refahı artırmayı hedefleyen bir vizyon belgesi niteliğinde…

BÖLGESEL KALKINMAYI DA HEDEFLİYOR

Terörün Türkiye'ye maliyeti yıllık ortalama 100-240 milyar dolar arasında. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve
Demokrasi Komisyonu Terörsüz Türkiye Raporu, bu kaybın önlenmesiyle bölgeye yönelik ekonomik/ sosyal programların genişletilmesinin de hedeflendiğini gösteriyor.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK"

Terörsüz Türkiye süreci, şehitlerimizin emanetine sahip
çıkmaktır.
Çalışmaların mümkün olan en geniş mutabakatla rapora bağlanması, yasal adımlar için sağlam bir meşruiyet
zemini oluşturmuş; milli dayanışma ve kardeşliğin inşasında toplumsal kabul tahkim edilmiştir.

"GENEL AF" SÖYLEMLERİ BOŞA ÇIKARTILDI

Terörsüz Türkiye Meclis Raporu, "Genel Af" söylemlerini boşa çıkarttı.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu, toplumda "cezasızlık" veya "genel af" algısı
oluşturacak adımlardan özellikle uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

"PAZARLIK" SÜRECİ YOK

Terörsüz Türkiye Meclis Raporu, ortada bir "Pazarlık"
sürecinin olmadığını belgeledi.
Rapor, silah bırakma sürecinin, milletimizin huzura ve birliğe dair kararlılığının sonucu ve yansıması olduğunu
gözler önüne serdi.

RAPOR SÜRECİN DIŞ KAYNAKLI BİR PROJE OLMADIĞINI KAYIT ALTINA ALDI
Rapor, sürecin, yabancı bir "göz'ün hakemliğinde, dış denetçilerin yönlendirmesiyle veya ithal yöntemlerle yürütülen bir çalışma olmadığını belgeledi.
Terörsüz Türkiye Süreci tamamen özgün ve milli bir irade beyanıdır.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Modelidir.
Terörün ülke gündeminden tamamen çıkarılmasının ana hedef olduğu raporda, kamu düzeni, özgürlükler
ve toplumsal bütünleşmenin eş zamanlı sağlanması vurgulanıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ŞARTI, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Terörsüz Türkiye Raporuna göre, Terörsüz Türkiye'nin ön
şartı, terör örgütünün silah bırakması…

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Terörsüz Türkiye Raporunda, PKK'nın kendini feshettiğinin ve silah bıraktığının devletin istihbarat ve güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesiyle birlikte örgüt mensuplarının topluma kazandırılması için "müstakil ve geçici" bir yasa çıkarılması önerildi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ ÖRGÜTÜN SİLAH
BIRAKMASI...
Terörsüz Türkiye Meclis Raporu, sürecin soyut bir temenni değil; somut bir ön şart üzerine kurulu
olduğunu gösteriyor.

Raporda, terör örgütunün kendini feshetmesinin ve silah bırakmasının, sürecin başlangıç eşiği olduğu vurgulanıyor.

Devlet teyidi olmadan ilerleme olmayacağı vurgusu ise, güvenlik ilkesinin tavizsiz biçimde korunduğunu gösteriyor

HUKUKİ BİR HAZIRLIĞI KAYIT ALTINA ALDI

Terörsüz Türkiye Meclis Raporu, hukuki bir hazırlığı kayıt
altına aldı.
Rapor, örgütün silah bırakmasıyla birlikte, süreci ve sonrasını yönetecek "müstakil ve geçici" bir yasal
düzenlemeye işaret ediyor.

Terörsüz Türkiye Meclis raporu, Anayasanın ilk dört maddesi ve 66. maddeyi tartışmaların dışında tutuyor.
Rapor, terör örgütünün silah bırakmasıyla birlikte, süreci ve sonrasını yönetecek "müstakil ve geçici" bir yasal
düzenlemeye işaret ediyor.

