Terörsüz Türkiye Meclis Raporu ahaber.com.tr'de! İşte silah bırakma şartıyla izlenen yol haritası
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde hazırlanan Terörsüz Türkiye Raporu kamuoyuna açıklandı. Numan Kurtulmuş, sürecin terör örgütünün silah bırakmasını esas alan, demokratikleşme ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen Meclis merkezli bir yol haritası sunduğunu açıkladı. Ahaber.com.tr Terörsüz Türkiye Meclis Raporu'nun detaylarına ulaştı. Meclis merkezli bir yol haritası sunan rapor, terör örgütünün silah bırakmasını sürecin ön şartı ve kırmızı çizgisi olarak belirledi. "Genel af" ya da "pazarlık" iddiaları da reddedilirken Anayasa'nın ilk dört maddesi ile 66. maddenin tartışma dışı olduğu ise açıkça ifade edildi.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik aşılıyor.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırlanan kapsamlı rapor bugün kamuoyuna açıklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinden demokratikleşme adımlarına kadar geniş bir çerçeve sunduğunu belirtti.
Raporda; Türk-Kürt ilişkileri "tarihsel kader birliği" olarak tanımlanırken çözümün "kardeşlik hukuku" temelinde ele alındığı vurgulandı. Sürecin yalnızca güvenlik eksenli olmadığı; sosyolojik, ekonomik ve psikolojik boyutları kapsayan bütüncül bir "Türkiye Modeli" olduğu kaydedildi.
Geniş katılımlı istişare sonucu hazırlanan rapor; terörün sona ermesiyle birlikte ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerinin hızlandırılmasını, bölgesel refah farklarının azaltılmasını ve kamu düzeni ile özgürlük dengesinin güçlendirilmesini hedefliyor.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından açıklanan Terörsüz Türkiye Raporu'na ilişkin öne çıkan başlıklar...
Terörsüz Türkiye Meclis Raporu gösterdi ki süreç tek taraflı bir dayatma değildir.
Milletin vicdanıyla, aklıyla ve irfanıyla yürüyen bu süreç, kalıcı sonuçlar üreterek; kardeşlik, birlik ve bütünleşme temelli bir vatandaşlık anlayışıyla güçlendiğinde "Türkiye Modeli"nin en kıymetli kazanımı olan iç huzur, sağlam zeminler üzerinde yükselecektir
Terörsüz Türkiye Meclis Raporu'nda öne çıkan "Türkiye Modeli", güvenlik eksenli bir yaklaşımdan öte, toplumsal bütünleşmeye dayalı bir vatandaşlık anlayışını işaret ediyor. İç huzurun kalıcı olabilmesi için kardeşlik, birlik ve ortak aidiyet vurgusunun merkezi konumda olduğu görülüyor.
