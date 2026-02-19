Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda kısa sürede büyük mesafe kat edildiğini vurgulayarak “Yarım asırdır yüreğimizi yakan bu terör musibetinden Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız" dedi. Tehditleri sınırlar ötesinde ve kaynağında yok etme stratejisiyle terör örgütlerinin hareket alanının hapsedildiğini belirten Erdoğan, Savunma sanayiindeki yüzde 80 yerlilik gücü ve Suriye’nin kuzeyindeki diplomatik hamlelerle perçinlenen bu sürece ilişkin konuştu. Erdoğan, şehitlerin aziz hatırasına leke sürdürmeden milli güvenliğin tam saha korunacağını söyledi.

Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTİKBALİMİZDEN ASLA ÖDÜN VERMEDİK"

Ramazan ayının manevi ikliminde şehit emanetleriyle buluşan Başkan Erdoğan, Anadolu topraklarının vatan kılınması için ödenen bedelleri hatırlatarak, "Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine vatan kılmak için çok çetin yollardan geçti. Nice şehrimiz talan edildi, kasabalarımız, köylerimiz yakıldı, yıkıldı. Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan atamadılar. Ezanlarımızı susturamadılar, bayrağımızı indiremediler." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin emaneti olan vatan, bayrak ve bağımsızlık değerlerine 23 yıldır aynı kararlılıkla sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, "Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik. Ama hiçbir zaman istikbalimizden ödün vermedik." sözleriyle Türkiye'nin istiklal mücadelesinin sarsılmaz bir iradeyle sürdüğünü kaydetti.

SAVUNMA SANAYİİNDE YÜZDE 80 YERLİLİK VURGUSU

Türkiye'nin savunma alanındaki devrim niteliğindeki atılımlarına değinen Başkan Erdoğan, dışa bağımlılığın sona erdiğini vurgulayarak, "Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta zaten ortada. Yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yarın sıra savaş uçaklarına, uçak gemilerine gelecek. Şükürler olsun çalıştık, kendimize güvendik 23 yılda buralara geldik." şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede oyunları bozan bir Türkiye olduğunu ifade eden Erdoğan, "Nerede bir tehdit ve tehlike varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuz sayesinde terör örgütlerinin hareket alanlarını sınırlandırdık." diyerek yerli ve milli gücün sahadaki kazanımlarını kalıcı hale getirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Erdoğan, "Yıllarca bize ahlak satan, demokrasi dersi vermeye çalışan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Devletimiz bu zorlu süreçleri çok başarılı şekilde yönetmektedir. Oynanan oyunları ve kurulan tuzakların farkındayız." ifadelerini kullandı.

86 milyonun emanetini taşımanın bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi inşallah terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bunu yaparken şehitlerimizin kahramanlıklarına leke sürdürmeden yapmak zorundayız." sözleriyle nifak odaklarına asla prim verilmeyeceğinin altını çizdi.

ŞEHİT YAKINLARINA DEV İSTİHDAM DESTEĞİ

Şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, istihdam rakamlarındaki büyük artışı, "1995 ile 2002 yılları arasında 6315 şehit yakını ve gazimizin kamuda istihdamı yapılmıştı. Bu sayı 52 bine ulaştı. 4222 okul, cadde ve kamu alanlarına şehitlerimizin isimlerini verdik." cümleleriyle paylaştı.

Sizlerin samimiyetimizi gördüğünü biliyoruz diyen Erdoğan, "Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Emanete sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bakanlıklarımız bir yanda, komisyonumuz diğer yanda, AK Partimizin ilgili kurulları büyük bir çabayla şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecek." dedi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TARİHİ ANLAŞMA

Konuşmasının sonunda bölge dengelerini değiştirecek tarihi bir gelişmeyi duyuran Başkan Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu." müjdesini verdi.

Terörsüz Türkiye hedefinde kısa sürede büyük mesafe kat edildiğini belirten Erdoğan, "Ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi azalma oldu. TBMM bünyesinde yürütülen çalışmalar dün itibariyle nihayete erdi." diyerek Türkiye'nin sınır güvenliğini ve bölgesel huzuru koruma noktasındaki diplomatik ve askeri başarısını perçinlediğini ifade etti.