Başkan Erdoğan cuma namazını Ataşehir'de kıldı

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Cemre Vakfınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım programına katılmak için camiden ayrıldı. Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

(Fotoğraf: DHA)

Başkan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Başkanı Canan Sarı da camiye geldi.

AYNI ANDA 600 KİŞİ İBADET EDEBİLİYOR

Güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde 2023 yılında yeniden yapımına başlanan cami, güvenli ve modern yapısıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Yalnızca bir ibadet mekanı olarak değil, çocuklara yönelik Kur'an kursları, eğitim alanları ve sosyal donatılarıyla mahalle hayatının buluşma noktası olarak tasarlanan camide, yaklaşık 600 kişi aynı anda ibadet edebiliyor.