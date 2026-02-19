Fenomen dünyasında uyuşturucu şoku! Kemal Can Parlak dahil 3 isimde kokain tespit edildi

İstanbul ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında beklenen test sonuçları açıklandı. Sosyal medya camiasını sarsan gelişmede, aralarında ünlü yayıncı Kemal Can Parlak’ın da bulunduğu üç ismin uyuşturucu testleri pozitif çıkarken, bir ismin sonucunun ise negatif olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınıp uyuşturucu testi veren sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün sonucu negatif çıktı. Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu'nun testinde ise kokain maddesi tespit edildi.

FENOMEN YAYINCININ SAÇINDA KOKAİN ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, popüler sosyal medya yayıncısı Kemal Can Parlak mercek altına alındı. Yürütülen teknik incelemeler ve alınan numuneler sonucunda hazırlanan rapor, kirli trafiği bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan detaylı analizler neticesinde, fenomen Kemal Can Parlak'ın saç örneğinde kokain maddesi tespit edildiği bilgisi soruşturma dosyasına girdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: İKİ İSİM DAHA POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonunun yankıları sürerken, test veren diğer isimlerin sonuçları da netleşti. Dosya kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıkları araştırılan Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu'ndan alınan numuneler incelendi. Yapılan laboratuvar tetkikleri sonucunda, her iki ismin de testlerinde kokain maddesine rastlandığı bildirildi.

MELİS YÜRÜR'ÜN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi veren bir diğer sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün durumu da netlik kazandı. Diğer üç ismin aksine, Yürür'den alınan numunelerin analiz sonuçlarının temiz olduğu belirlendi. Hazırlanan adli tıp raporunda, fenomen Melis Yürür'ün test sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili yürüttüğü çok yönlü soruşturma hız kesmeden devam ediyor.