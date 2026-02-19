Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç’ın, firari olarak aranan Kasım Garipoğlu’nun yalısında düzenlendiği öne sürülen uyuşturucu içerikli partilere katıldığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan Murat Dalkılıç'ın Kasım Garipoğlu’nun şoförüne ait cep telefonunda yapılan dijital incelemede, kamuoyunda “yalı partileri” olarak bilinen organizasyonlara katılan isimler arasında yer aldığı belirlendi. İlk ifadesinde söz konusu davetlere katılmadığını söyleyen Dalkılıç, daha sonra partiye gittiğini kabul etti. Dalkılıç’ın savcılık ifadesinde Sergen Yalçın detayı da dikkat çekti. İşte adı o partilerle anılan isimler…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından düzenlenen operasyonda şarkıcı Murat Dalkılıç dahil birçok isim gözaltına alınmıştı.

Dalkılıç İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, firari olarak aranan Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlendiği öne sürülen uyuşturucu içerikli partilere katıldığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Savcılıktaki ifadesine ulaşılan Dalkılıç'ın aylık gelirini 250 bin lira olarak beyan ettiği ve hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği belirtildi.

GİZLİ TANIĞIN İDDİALARI VE SERGEN YALÇIN SORUSU

Soruşturma kapsamında Dalkılıç'a, gizli tanığın şu ifadeleri yöneltildi:

"Murat Dalkılıç, Burak Altındağ, Özge Ertöz, Sezer Çakır, İhsan Aygün ve Sergen Yalçın yakın arkadaştır, birlikte uyuşturucu madde kullanırlar. Ayrıca aralarında borsa alım satımı yaparlar."

Bu iddialara yanıt veren Dalkılıç, söz konusu kişilerle uyuşturucu kullanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti. Borsada hisse senedi yatırımı yaptığını doğrulayan şarkıcı, işlemleri kendi kararıyla gerçekleştirdiğini, herhangi bir yönlendirme almadığını dile getirdi.

Listede adı geçen isimler arasında teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.

PARTİ İDDİASINDA ÇELİŞKİ: KATILDIĞINI SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Dalkılıç ifadesinde Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ancak düzenlenen partilere katılmadığını söyledi. Ancak savcılık, Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan incelemede partiye katılanlar arasında Dalkılıç'ın da adının bulunduğunu belirterek çelişkiyi gündeme getirdi.

Bunun üzerine Dalkılıç, bir kez partiye katıldığını kabul etti. Daveti Burak Ateş'in yaptığını belirten şarkıcı, yaklaşık bir saat kaldığını, söz konusu mekanın Akaretler ile Levent arasında bulunan bir villa olduğunu ve olayın 2-3 yıl önce gerçekleştiğini söyledi. Dalkılıç, parti sırasında uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. İfadesinin sonunda uzun süredir burun tedavisi gördüğünü ve Cuma günü ameliyat olacağını da ekledi.

ŞOFÖRÜN TELEFONUNDAN ÇIKAN İSİM LİSTESİ

Firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan dijital inceleme sonucunda, partilere katıldığı öne sürülen isimlerin yer aldığı bir listeye ulaşıldı.

Listede şu isimler bulunuyor:

Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Mehmetcan Çelik, Emre Aslakçı, Patrizio, Charlie, Çisel Çakıroğlu, Orhan Aydın, Sinan Koç, Özge Tita, Betül Turan, Emek Emre, Melisa Gizem, Buse İskenderoğlu, Mehmet Germeyanlıgil, Ege Mutaf, Işıl Yaz Özer, Özlem Temponi, Marco Temponi, Seray Kurt, Elif Köksal, İrem Aksaç, Deniz Marşan, Melisa Öztürk, Suranaz Şahin, Sima Tarkan, Sandra Alazoğlu, Murat Dalkılıç, Bilge Yenigül, Derin Talu, Melis Uzun, Merve Ünal, İlknur Şeref, Özge Ertöz, Buket Dizer, Ezgi Karayel, Yankı Zerey, Emine Yıldız, İpek Onat ve Çağla Ardak.