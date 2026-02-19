Bir tarafta çöp diğer tarafta kirli sular! CHP'li belediyelere çevre cezası
CHP'li belediyelerin hizmet skandalı bakanlığı harekete geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın içme suyu kaynaklarından Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda kirlilik tespit etti. Denetimlerde, ASKİ’nin Gerede Atıksu Arıtma Tesisi kolektör hattında taşmalar yaşanırken ASKİ’ye 2,098 milyon TL ceza kesildi. Ayrıca İzmir'in Buca ilçesinde sokakların çöp yığınlarıyla dolması üzerine soruşturma başlatıldı.
CHP'li belediyelerin hizmet skandalına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda kirlilik tespit etti.
Yapılan denetimlerde, ASKİ'ye bağlı Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında taşmalar meydana geldiği belirlendi.
2 MİLYON 98 BİN TL İDARİ CEZA UYGULANDI
Sabah'ın haberine göre, yapılan açıklamada, "Çevre Kanunu kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulanmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
ÇÖP YIĞINLARINA SORUŞTURMA
Aynı kapsamda İzmir'in Buca ilçesinde sokakların çöp yığınlarıyla dolduğu gözlemlendi ve Buca Belediyesi hakkında da resmi soruşturma başlatıldı. Bakanlık, hem su kaynaklarının korunması hem de şehirlerin temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olması için denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Bu adımlar, çevreyi koruma ve halk sağlığını güvence altına alma çabalarını gözler önüne serdi.