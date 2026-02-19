Bir tarafta çöp diğer tarafta kirli sular! CHP'li belediyelere çevre cezası

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda kirlilik tespit etti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yapılan denetimlerde, ASKİ'ye bağlı Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında taşmalar meydana geldiği belirlendi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

2 MİLYON 98 BİN TL İDARİ CEZA UYGULANDI

Sabah'ın haberine göre, yapılan açıklamada, "Çevre Kanunu kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulanmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

(FOTO: AA )

ÇÖP YIĞINLARINA SORUŞTURMA

Aynı kapsamda İzmir'in Buca ilçesinde sokakların çöp yığınlarıyla dolduğu gözlemlendi ve Buca Belediyesi hakkında da resmi soruşturma başlatıldı. Bakanlık, hem su kaynaklarının korunması hem de şehirlerin temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olması için denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Bu adımlar, çevreyi koruma ve halk sağlığını güvence altına alma çabalarını gözler önüne serdi.