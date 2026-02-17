İzmir'in kalbi Alsancak'ta belediyecilik iflası! Hem su baskınları hem çöp dağları

İzmir'de etkili olan kısa süreli yağış Alsancak'ı yine sular altında bıraktı. Rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, trafik kilitlendi. Bölgedeki çöplerin toplanmaması ise tepkileri artırdı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, bölgedeki skandal görüntülere ilişkin konuşarak vatandaşların 8 aydır bitmeyen altyapı çalışmalarına isyan ettiğini aktardı.

20 DAKİKALIK YAĞMUR ALSANCAK'I TESLİM ALDI

İzmir'de kronikleşen altyapı sorununu yerinde takip eden A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, "Memlekette yine görüntüler çok kötü. Şu anda İzmir'in en elit yerlerinden biri olan Alsancak su altında kalmış durumda. 15-20 dakikalık bir yağışta rögarlar taşıyor, iş yerlerini su basıyor. Vidanjörlerin biri bozuluyor, diğeri geliyor ama manzara her yağışta aynı" ifadelerini kullandı.