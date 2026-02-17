CANLI YAYIN

İzmir'in kalbi Alsancak'ta belediyecilik iflası! Hem su baskınları hem çöp dağları

İzmir’de sadece 20 dakika süren yağış, kentin en prestijli noktalarından biri olan Alsancak’ı adeta göle çevirdi. Altyapı yetersizliği ve 8 aydır tamamlanamayan yol çalışmaları nedeniyle rögarlar taşarken, cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistleri şoke etti. A Haber ekibi, İzmirli esnafın isyanını ve kentte içler acısı manzarayı yerinde görüntüledi.

İzmir'de etkili olan kısa süreli yağış Alsancak'ı yine sular altında bıraktı. Rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, trafik kilitlendi. Bölgedeki çöplerin toplanmaması ise tepkileri artırdı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, bölgedeki skandal görüntülere ilişkin konuşarak vatandaşların 8 aydır bitmeyen altyapı çalışmalarına isyan ettiğini aktardı.

ALSANCAK'TA 8 AYDIR BİTMEYEN ÇALIŞMA KRİZİ! ESNAF VE VATANDAŞ İSYANDA

20 DAKİKALIK YAĞMUR ALSANCAK'I TESLİM ALDI

İzmir'de kronikleşen altyapı sorununu yerinde takip eden A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, "Memlekette yine görüntüler çok kötü. Şu anda İzmir'in en elit yerlerinden biri olan Alsancak su altında kalmış durumda. 15-20 dakikalık bir yağışta rögarlar taşıyor, iş yerlerini su basıyor. Vidanjörlerin biri bozuluyor, diğeri geliyor ama manzara her yağışta aynı" ifadelerini kullandı.

8 AYDIR BİTMEYEN ÇALIŞMA!

Bölgedeki esnafın ve mahalle sakinlerinin bitmeyen çalışmalara tepki gösterdiğini vurgulayan Ayçe, "Vatandaşların isyanı 8 aydır bitmeyen çalışmalara yönelik. Çalışma bitmediği için su baskınları daha da şiddetleniyor. Su artık kordondan, denizden geliyor. İnsanlar apartmanlarından çıkamıyor, dükkanlarına girmek için suların üzerinden atlamak zorunda kalıyorlar" sözleriyle sahada yaşanan mağduriyeti aktardı.

KRUVAZİYER TURİSTLERİNİ ÇÖP YIĞINLARI KARŞILADI

Kentin sadece su baskınlarıyla değil, aynı zamanda hijyen sorunlarıyla da boğuştuğuna dikkat çeken Sefer Ayçe, "Alsancak'ta bugün kruvaziyer gemisiyle gelen turistler de buradaydı. Turistler gezerken ne yazık ki bu su baskınlarını ve toplanmayan çöpleri görüyorlar. İzmir'in kalbinde bu utanç verici manzaraya şahitlik ediyorlar" dedi.

KENTE KÖTÜ KONU VE MANZARA HAKİM

Konak Belediyesi sınırları içindeki temizlik zafiyetine de değinen Ayçe, "Saatlerdir toplanmayan çöpler yüzünden çok kötü bir manzara ve koku hakim. Neden toplanmadığını aylardır çözmeye çalışıyorum ama saat 8 olmasına rağmen çöpler hala sokaklarda. Vatandaşlar bu çöp yığınlarının yanından geçmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR İZMİRLİ OLARAK BU MANZARADAN UTANIYORUM"

Yıllardır değişmeyen ihmaller zincirinin kenti yaşanılamaz hale getirdiğini belirten Sefer Ayçe, "Burası İzmir'in vitrini, birinci kordonun hemen arkası. Bir İzmirli ve bir haberci olarak bu manzarayı gördükçe gerçekten çok üzülüyorum. Yıllardır İzmir'e dair iyi bir manzara yansıtamıyoruz. Esnaf dükkanını temizlemekten yoruldu" değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞMALARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Çalışmaların akıbetinin belirsizliğini koruduğunu ifade eden Ayçe, "Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir tepki alınacak, bu çalışmalar nihayet bitecek mi? İzmir'in bu makus talihi değişecek mi, hep birlikte göreceğiz" sözleriyle İzmir'deki belediyecilik krizinin geldiği noktayı özetledi.

