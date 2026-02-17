İzmir'in kalbi Alsancak'ta belediyecilik iflası! Hem su baskınları hem çöp dağları
İzmir’de sadece 20 dakika süren yağış, kentin en prestijli noktalarından biri olan Alsancak’ı adeta göle çevirdi. Altyapı yetersizliği ve 8 aydır tamamlanamayan yol çalışmaları nedeniyle rögarlar taşarken, cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistleri şoke etti. A Haber ekibi, İzmirli esnafın isyanını ve kentte içler acısı manzarayı yerinde görüntüledi.
İzmir'de etkili olan kısa süreli yağış Alsancak'ı yine sular altında bıraktı. Rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı, trafik kilitlendi. Bölgedeki çöplerin toplanmaması ise tepkileri artırdı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, bölgedeki skandal görüntülere ilişkin konuşarak vatandaşların 8 aydır bitmeyen altyapı çalışmalarına isyan ettiğini aktardı.
20 DAKİKALIK YAĞMUR ALSANCAK'I TESLİM ALDI
İzmir'de kronikleşen altyapı sorununu yerinde takip eden A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, "Memlekette yine görüntüler çok kötü. Şu anda İzmir'in en elit yerlerinden biri olan Alsancak su altında kalmış durumda. 15-20 dakikalık bir yağışta rögarlar taşıyor, iş yerlerini su basıyor. Vidanjörlerin biri bozuluyor, diğeri geliyor ama manzara her yağışta aynı" ifadelerini kullandı.
8 AYDIR BİTMEYEN ÇALIŞMA!
Bölgedeki esnafın ve mahalle sakinlerinin bitmeyen çalışmalara tepki gösterdiğini vurgulayan Ayçe, "Vatandaşların isyanı 8 aydır bitmeyen çalışmalara yönelik. Çalışma bitmediği için su baskınları daha da şiddetleniyor. Su artık kordondan, denizden geliyor. İnsanlar apartmanlarından çıkamıyor, dükkanlarına girmek için suların üzerinden atlamak zorunda kalıyorlar" sözleriyle sahada yaşanan mağduriyeti aktardı.
KRUVAZİYER TURİSTLERİNİ ÇÖP YIĞINLARI KARŞILADI
Kentin sadece su baskınlarıyla değil, aynı zamanda hijyen sorunlarıyla da boğuştuğuna dikkat çeken Sefer Ayçe, "Alsancak'ta bugün kruvaziyer gemisiyle gelen turistler de buradaydı. Turistler gezerken ne yazık ki bu su baskınlarını ve toplanmayan çöpleri görüyorlar. İzmir'in kalbinde bu utanç verici manzaraya şahitlik ediyorlar" dedi.