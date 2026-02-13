İzmir'de sağanak dehşete neden oldu! Derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Menemen'de derede suyun yükselmesi ile mahsur kalan kamyonetteki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Menemen ilçesi Emiralem Kır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallenin yukarı kesiminde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, dere geçişi sırasında suyun yükselmesiyle mahsur kaldı.

Araç kasasında yardım bekleyen 3 vatandaş, ihbar üzerine bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Menemen Belediyesi MAKUR, AFAD, DSİ ve Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden alındı.

Menemen Belediyesi Emiralem Şubesi'nden yapılan açıklamada ise dolan göletler ve debisi yükselen Gediz Nehri nedeniyle bazı çay ve derelerin yatağından çıktığı belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, Eski Değirmendere geçişi, Kır Mahalle Oçem yolu ve Tavuk Damı geçişinin riskli olduğu gerekçesiyle kullanılmaması gerektiği kaydedildi.