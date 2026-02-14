İzmir'de tabut evler skandalı! CHP'li belediyeler topu birbirine atıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yine CHP'li Karabağlar Belediyesi arasındaki anlaşmazlık, kentsel dönüşüm sürecini tamamen kilitledi ve vatandaşları adeta ölüme terk etti.1960'lı yıllardan kalma ve "tabut evler" olarak anılan 34 binada yaşayan yüzlerce kişi, her an enkaz altında kalma korkusuyla yaşarken, belediyeler sorumluluk almaktan kaçınıyor. Yıllardır bir çivinin bile çakılmadığı mahallede halk isyan ediyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, İzmir'deki kentsel dönüşüm skandalını ve vatandaşın çaresizliğini yerinden aktardı.

İzmir Karabağlar'da kentsel dönüşüm çıkmaza girdi, Büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki rant kavgası vatandaşı enkazın eşiğine getirdi! 1960'tan kalma çürük binalarda "can pazarı" yaşanırken, CHP'li yönetimler topu birbirine atıp sorumluluktan kaçıyor. Yüzlerce aile, her gece deprem korkusuyla değil, belediyelerin vurdumduymazlığıyla uyanıyor!

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN ÇİLE

Karabağlar'ın Vatan Mahallesi'nde 1960'lı yıllarda inşa edilen binalar, zamanın ve ihmalin pençesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Binaların durumu o kadar vahim ki, bir mahalle sakini, "Bunları elinden kalktırsan gider bunlar. Bunun içinde insan duruyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar, her gün enkaz altında kalma korkusuyla yaşadıklarını belirtirken, bir başka mağdur ise, "Burada oturan da mağdur, evi yıkılan da mağdur" diyerek çaresizliklerini özetledi.

BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALDI, VATANDAŞ MAĞDUR OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin birçok noktasında olduğu gibi Vatan Mahallesi'nde de kentsel dönüşümde sınıfta kaldığı ortaya çıktı. Bugüne kadar 33 bin konut yapma sözü veren Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 1150 konut yaptığı belirtilirken, bu beceriksizlik en çok riskli binalarda oturan vatandaşları vurdu. Mahalle sakinleri, senelerdir hiçbir adım atılmadığını, "Hiç çivi dahi çakılmadı. Hiçbir yerde bir kıpırdanma yok" sözleriyle aktardı.

"25 YILDIR BU MEZBELEDE YAŞIYORUZ"

Mahallede yaşanan dram, yıllardır devam ediyor. Bir vatandaş, 25 yıldır devam eden mağduriyeti, "Bu bir sene değil, iki sene değil, 25 senedir böyle burası" diyerek anlattı. Yetkililere ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını dile getiren çaresiz ev sahipleri, "Biz de kurtulmak istiyoruz bu mezbeleden. Bir an evvel evimize kavuşalım ki biz de bir ev sahibi olalım" sözleriyle yetkililere seslendi.

CHP'Lİ BELEDİYELER TOPU BİRBİRİNE ATIYOR

Skandalın merkezinde ise CHP'li iki belediyenin anlaşmazlığı yatıyor. Ev sahipleri yıllardır hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Karabağlar Belediyesi'nin kapısını aşındırsa da bir sonuç alamadı. Karabağlar Belediyesi'nin, "güvenlik sorunu var" diyerek topu İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri'ne attığı, ancak oradan da bir çözüm çıkmadığı belirtildi. Bir mağdur, belediyelerin duyarsızlığını, "Telefonlarımıza çıkmadılar. Herhangi hiçbir işlem yapılmadı" ifadeleriyle dile getirdi. Yıllardır ölümün kıyısında yaşayan mahalleli, aralarındaki anlaşmazlığı bir kenara bırakan yetkililerin bir an evvel harekete geçerek bu tabut evleri kentsel dönüşüme sokmasını bekliyor.

