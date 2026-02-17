İran katil Netanyahu’yu animasyonda kaçırdı! Tahran’dan psikolojik harp hamlesi mi?

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu hakkında İranlı sosyal medya hesapları tarafından hazırlanan yapay zekâ animasyonu gündeme bomba gibi düştü. A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde Netanyahu’nun helikopterle kaçırıldığı, yeraltı sığınaklarının basıldığı ve Venezuela benzeri bir senaryoyla gözlerinin bağlandığı kurgusal sahneler yer aldı. Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı bu hamleyi bölgedeki psikolojik harp ve ABD’nin İran sınırına yaptığı devasa askeri yığınağın bir yansıması olarak değerlendirdi.

A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde, yapay zekâ ile hazırlanan animasyonda Netanyahu ve eşinin Tel Aviv'i izlediği sırada helikopterle gelen askerler tarafından yeraltındaki şifreli kapıların açıldığı ve çiftin ele geçirildiği sahneler yer aldı. Görüntülerde korku ve teslimiyet teması işlenirken, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya gönderme yapılan bir uçak sahnesi dikkat çekti. ABD-İRAN İLE GİZLİ MÜZAKERE TRAFİĞİ Mİ? NÜKLEER PAZARLIKTA "DİZ ÇÖKTÜRME" STRATEJİSİ YAPAY ZEKA İLE KAÇIRILMA SENARYOSU Programda görüntülere ilişkin değerlendirmede, "Böyle yapay zekâyla hazırlanmış, İranlı sosyal medya hesaplarından yayılan birebir Venezuela olayı aslında. Netanyahu ile eşi Tel Aviv'i izlerken bir anda helikopterle askerlerin geldiği, yeraltındaki kapıların açıldığı ve ele geçirildikleri bir animasyon. Sonrasında da Maduro örneğinde olduğu gibi uçakta gözleri kapalı şekilde götürüldükleri bir görsel var. Hatta elektrikli bir füze sahnesi de eklemişler; ortam donuyor, askeri araçlar ilerleyemiyor." ifadeleri kullanıldı.

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "KONUNUN İSRAİL'LE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK" Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, görüntülerin psikolojik mesaj içerdiğini ancak asıl meselenin daha geniş bir jeopolitik denklem olduğunu belirterek, "Yine oradaki gibi elektrikler kesiliyor. 'Bunu biz de yaparız mı, planlıyor muyuz?' mesajı veriliyor olabilir. Ama konunun İsrail'le uzaktan yakından ilgisi yok." ifadelerini kullandı. Orallı, savaş ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde ise, "Kim savaş istiyor? İran muhtemelen istemez. Bölge ülkeleri de istemiyor. Ancak Amerika bu kadar büyük bir askeri yığınak yapıyorsa savaşa ihtiyacı olabilir." sözleriyle dikkat çekti.