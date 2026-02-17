İran ve ABD düğümü Avrupa’da çözülecek mi? Cenevre’de kritik gün: Trump müzakereye dolaylı yoldan katılacak

Bu tablo, müzakerelerin yalnızca masada değil sahada da "baskı ve caydırıcılık" üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.

Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'un bölgeye ikinci bir uçak gemisi konuşlandırdığı, ABD ordusunun ise görüşmelerin başarısız olması durumunda "uzun süreli bir askeri kampanya ihtimaline" karşı hazırlık yaptığı bildirildi.

Görüşmeler öncesinde tansiyonun yükselmesinin en önemli nedenlerinden biri, ABD'nin Ortadoğu'ya askeri yığınak yapmaya devam etmesi oldu.

Bu açıklamalar, Cenevre'deki görüşmelerin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda askeri ve ekonomik sonuçları da olabilecek bir dönüm noktasına dönüştüğünü gösteriyor.

Reuters'a göre Trump, İran'ın bu kez müzakere masasına daha istekli oturacağını düşünüyor. İran'ın geçmişte sert bir tutum sergilediğini ancak bunun sonuçlarını gördüğünü söyleyen Trump, Tahran'ın "anlaşma yapmamanın bedelini ödemek istemeyeceği" görüşünü dile getirdi.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu görüşmelere dolaylı olarak dahil olacağım. Ve çok önemli olacaklar" ifadelerini kullandı.

İran ile ABD bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde müzakerelerde bulunacak. Görüşmenin (Arşiv)

"B-2'LERİ GÖNDERMEK ZORUNDA KALDIK" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Trump, Haziran ayında İran'a yönelik saldırılara da değinerek, diplomatik bir anlaşmanın mümkün olabileceğini ancak bunun sağlanamadığını söyledi.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer kapasitesine yönelik saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"B-2'leri gönderip onların nükleer kapasitesini yok etmek yerine bir anlaşma yapabilirdik. Ama B-2'leri göndermek zorunda kaldık."

Reuters'a göre Trump'ın bu sözleri, geçen hafta yaptığı ve İran'da "rejim değişikliği" ihtimalini gündeme getiren açıklamalarıyla da çelişen bir ton taşıyor.

CENEVRE'DE MASANIN DİĞER TARAFINDA ARAKÇİ VAR

İran cephesinde ise diplomatik temaslar hızlandı. Reuters'a göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) başkanıyla Cenevre'de görüştü.

Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, Cenevre'ye "adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya ulaşmak" için geldiğini belirtti.

Ancak İranlı Bakan, Washington'a da net bir mesaj verdi:

"Masada olmayan şey: tehditler karşısında teslimiyet."

Bu çıkış, İran'ın özellikle "baskı altında geri adım atmayacağı" yönündeki tavrını bir kez daha ortaya koydu.

WASHİNGTON'UN KIRMIZI ÇİZGİSİ: "ZENGİNLEŞTİRMEDEN VAZGEÇ"

Reuters'ın aktardığına göre İran ile ABD arasındaki görüşmelerin en büyük tıkanma noktası, Washington'un İran'dan kendi topraklarında uranyum zenginleştirmeyi tamamen bırakmasını istemesi oldu.

ABD yönetimi, uranyum zenginleştirmenin İran'ın nükleer silaha ulaşmasının önünü açabileceğini savunuyor. Bu nedenle Trump yönetimi, "sıfır zenginleştirme" yaklaşımını görüşmelerin temel şartı haline getirmiş durumda.

Tahran ise bu talebi reddediyor.

440 KİLOGRAM URANYUM STOKUNUN AKIBETİ BELİRSİZ

Cenevre'deki görüşmelerin bir diğer kritik başlığı ise İran'ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun nerede olduğu.

Reuters'a göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'a aylardır şu soruyu yöneltiyor:

İsrail-ABD saldırıları sonrası 440 kilogramlık yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ne oldu?

Ajans ayrıca, denetimlerin tam şekilde yeniden başlatılmasını ve saldırıya uğrayan üç kritik tesiste incelemelerin yeniden yapılmasını istiyor. Bu tesisler Natanz, Fordow ve İsfahan olarak sıralanıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KARTI YENİDEN MASADA: TATBİKAT MESAJI

Reuters'ın haberinde dikkat çekilen bir diğer gelişme ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketliliği oldu.

İran, olası bir saldırıya karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği tehdidini defalarca dile getirmişti. Bu boğaz, küresel petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği hayati bir güzergâh olarak biliniyor.

Reuters'a göre İran, Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat düzenledi.

Bu tatbikat, yalnızca askeri bir hazırlık olarak değil, aynı zamanda müzakere masasına "saha mesajı" olarak da yorumlanıyor.