Türkiye'de sanat dünyasını sarsan uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarını konuşurken gün geçtikçe operasyonlarla ilgili yeni düğümler çözülüyor.

Gözaltına alınan arasında 32 yaşındaki RE-EDITION isimli ajansın kurucusu Yiğit Macit tutuklanarak cezaevine gönderildi. Macit'in özellikle zengin iş adamlarına kadın pazarlayan isimlerden bir tanesi olduğu iddia edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve fuhuş organizasyonu suçlamalarıyla 19 Aralık 2025 günü 3'üncü dalga operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesajı, suç ağının organize yapısını ve detaylarını ortaya çıkardı.

Macit'in cep telefonu ise üzerine inceleme yapılmak üzerine siber polisine teslim edildi. Günler sonra çözülen telefon, dosyanın en önemli kanıtlarından birine dönüştü.

ÜNLÜ İŞ ADAMLARIYLA "FUHUŞ AĞI"

Ele geçirilen kayıtlarda, Yiğit Macit'in özellikle cemiyet ve iş dünyasından ünlü iş adamlarına cinsel birliktelik amacıyla "kadın ticareti" yaptığı saptandı.

Savcılık mesajlarda adı geçen ve bu kirli organizasyondan hizmet aldığı iddia edilen iş adamlarının peşine düştü.

Yazışmalarda sadece fuhuş pazarlığı değil, aynı zamanda bu ortamlarda kullanılacak uyuşturucu maddelerin temini ve lojistiğine dair net talimatların yer alıp almadığı kontrol edilecek.