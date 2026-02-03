Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında dijital delil! Yiğit Macit’in kara kutu telefonu deşifre oldu | İşte 618 bin mesajla çözülen suç ağı
İstanbul Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında yeni detaylar ortaya çıkıyor. RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit'in tutuklanmasının ardından, telefonunda özel yazılımlarla geri getirilen 618 bin silinmiş WhatsApp mesajı, suç ağının organize yapısını ve bağlantılarını gözler önüne serdi.
Türkiye'de sanat dünyasını sarsan uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarını konuşurken gün geçtikçe operasyonlarla ilgili yeni düğümler çözülüyor.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve fuhuş organizasyonu suçlamalarıyla 19 Aralık 2025 günü 3'üncü dalga operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.
YİĞİT MACİT TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan arasında 32 yaşındaki RE-EDITION isimli ajansın kurucusu Yiğit Macit tutuklanarak cezaevine gönderildi. Macit'in özellikle zengin iş adamlarına kadın pazarlayan isimlerden bir tanesi olduğu iddia edildi.
618 BİN WHATSAPP MESAJI GERİ GETİRİLDİ
Macit'in cep telefonu ise üzerine inceleme yapılmak üzerine siber polisine teslim edildi. Günler sonra çözülen telefon, dosyanın en önemli kanıtlarından birine dönüştü.
Özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesajı, suç ağının organize yapısını ve detaylarını ortaya çıkardı.
ÜNLÜ İŞ ADAMLARIYLA "FUHUŞ AĞI"
Ele geçirilen kayıtlarda, Yiğit Macit'in özellikle cemiyet ve iş dünyasından ünlü iş adamlarına cinsel birliktelik amacıyla "kadın ticareti" yaptığı saptandı.
Savcılık mesajlarda adı geçen ve bu kirli organizasyondan hizmet aldığı iddia edilen iş adamlarının peşine düştü.
Yazışmalarda sadece fuhuş pazarlığı değil, aynı zamanda bu ortamlarda kullanılacak uyuşturucu maddelerin temini ve lojistiğine dair net talimatların yer alıp almadığı kontrol edilecek.
BİNLERCE KADIN MAĞDUR
Sabah'ta yer alan habere göre, dijital verilerin en sarsıcı kısmı ise mağduriyetin boyutu oldu. Yazışmalar, binlerce kadının fuhuş bataklığına çekildiğini ortaya çıkardı. Kimliği tespit edilen kadınlar, davet edilerek ifadeleri alınacak.