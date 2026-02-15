CANLI YAYIN

CHP'li Görele Belediyesi'nde kriz! Taciz tutuklaması sonrası 2 CHP'li üye istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'li Görele Belediyesi'nde kriz! Taciz tutuklaması sonrası 2 CHP'li üye istifa etti

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "cinsel taciz"den tutuklanmasının ardından belediyede siyasi deprem yaşanıyor. CHP'den iki meclis üyesinin istifa etmesiyle birlikte belediye meclisinde yeni başkan seçimi öncesi dengeler değişti. Tutuklamanın ardından yapılacak seçimde kimlerin aday olacağı ve meclis üyelerinin tutumu merak konusu olurken, istifalar belediyedeki kriz atmosferini derinleştirdi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılacak başkan seçimi öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) iki meclis üyesi istifa etti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınmıştı.

Hüseyin Gürel, yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak açık bir siyasi duruş sergilememesi ve vicdani sorumOluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını belirterek, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemek değil, kamu vicdanını da gözetmek olduğunu vurgulayarak, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e düşerken, AK Parti'nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.

