60-70 SAYFA: Rapor ekleriyle birlikte 60-70 sayfadan oluşacak. Raporun girişinde komisyonun çalışmaya başlaması, yaptığı dinlemeler ve bugüne kadarki faaliyetleri detaylı şekilde anlatılıyor. Olayın tarihçesi, Türkiye ve bölge için önemine vurgu yapılıyor.

Rapor için hazırlıklar sürerken detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Süreç yasası, eve dönüş düzenlemeleri ve AİHM kararlarına uyum konusunda önemli bölümler yer alan taslak rapor şöyle:

MUTLAKA YARGI SÜRECİ İŞLETİLECEK: Sabah'ın haberine göre; Cezasızlık algısı oluşturmamak için üzerinde durulan formül de partilere iletildi. Buna göre silah bırakan terör örgütü mensupları, elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geri dönemeyecek. Hakkında suç kaydı olmayanlar da yargı süreçlerine tabi tutulacak. Bu kişiler hakkında Türkiye'ye geldikten sonra yasal süreç başlatılacak. İfadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılacaklar. 5 yıl gibi bir süre (süre netleştirilmedi) adli kontrol devam edecek. Bu süre içinde suça karışanlar örgüt üyeliğinden de yargılanacak.