Cezasızlık algısına çelik barikat! İşte Terörsüz Türkiye'de "eve dönüş" düzenlemesinin kırmızı çizgileri
Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adımlar atılıyor! TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun taslak raporunda "cezasızlık" tartışmalarına son nokta konuldu: Pişmanlık duyan için kapı açık, suça bulaşan için hukuk sert! İşte "Eve Dönüş" düzenlemesinin kırmızı çizgileri...
Rapor için hazırlıklar sürerken detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Süreç yasası, eve dönüş düzenlemeleri ve AİHM kararlarına uyum konusunda önemli bölümler yer alan taslak rapor şöyle:
60-70 SAYFA: Rapor ekleriyle birlikte 60-70 sayfadan oluşacak. Raporun girişinde komisyonun çalışmaya başlaması, yaptığı dinlemeler ve bugüne kadarki faaliyetleri detaylı şekilde anlatılıyor. Olayın tarihçesi, Türkiye ve bölge için önemine vurgu yapılıyor.
ADLİ KONTROL ŞARTI
CEZASIZLIK ALGISI: Raporun en önemli bölümlerini yasal düzenlemeler ile demokratikleşme oluşturuyor. Sürece ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler bölümünde, kamuoyunda 'eve dönüş' olarak bilinen yasanın çerçevesi çiziliyor. Silah bırakıp Türkiye'ye dönenler dahil, terör örgütü mensuplarına ilişkin yapılacak düzenlemelerin 'cezasızlık algısı' yaratmayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
MUTLAKA YARGI SÜRECİ İŞLETİLECEK: Sabah'ın haberine göre; Cezasızlık algısı oluşturmamak için üzerinde durulan formül de partilere iletildi. Buna göre silah bırakan terör örgütü mensupları, elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geri dönemeyecek. Hakkında suç kaydı olmayanlar da yargı süreçlerine tabi tutulacak. Bu kişiler hakkında Türkiye'ye geldikten sonra yasal süreç başlatılacak. İfadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılacaklar. 5 yıl gibi bir süre (süre netleştirilmedi) adli kontrol devam edecek. Bu süre içinde suça karışanlar örgüt üyeliğinden de yargılanacak.