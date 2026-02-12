Terörsüz Türkiye raporunda detaylar netleşti! Kritik maddeler taslakta: Umut hakkı raporda yer aldı mı?
Türkiye, adım adım Terörsüz Türkiye hedefine ilerliyor. Bu kapsamda oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun partilere sunulan taslak raporunun detayları netleşti. Raporda, 'kişiye özel bir umut hakkından' bahsedilmiyor. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları ve uluslararası hukuk ilkeleri vurgusuyla dolaylı atıf yapılmış oluyor.
Terörsüz Türkiye'de adım adım sona doğru gelindi.
TASLAK RAPORUNU PARTİLERE GÖNDERİLDİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun taslak raporunu partilere gönderdi.
DETAYLAR BELLİ OLDU
Bu kapsamda oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun partilere sunulan taslak raporunun detayları netleşti.
Rapor, partilerin koordinatör grup başkanvekillerinden oluşan komisyonun yaptığı çalışmalar çerçevesinde kaleme alındı. Rapora son şekli ise önümüzdeki haftalarda verilecek. Taslak raporda öne çıkanlar ise şöyle:
"HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPILMALI" VURGUSU
Sabah'ta yer alan habere göre, Taslak raporda, sürece ilişkin özel yasa çıkarılması, bazı yasalarda da değişiklik yapılması öneriliyor. Buna gerekçe olarak ise 'kendini fesheden terör örgütünün silah bırakma sürecinin hızlandırılmasının teşvik edilmesi için gereken yasal zeminin oluşturulması' gösteriliyor. Raporda, eve dönüşlerin hukuki altyapısını belirleyen yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.
BAĞLANTILI YASALAR
Raporda, Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin süreç yasasına paralel olarak yapılması öneriliyor.
AİHM, AYM KARARLARI
'Demokratikleşme Adımları' başlığı altında, AİHM ve AYM kararları, uluslararası hukuk ilkeleri vurgusu yapılıyor.
UMUT HAKKI RAPORDA YER ALDI MI?
KAYYUM UYGULAMASINDA ADIMLAR ATILACAK MI?
Kayyum uygulaması ile ilgili bazı idari adımların atılabileceği değerlendirmesi raporda yer alıyor.
DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARI
Demokratikleşme başlığı altında Siyasi Partiler, Seçim ve Toplantı Gösteri Yürüyüşleri kanunlarında gerek duyulan değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor.
UYGULAMADA İDARİ DÜZENLEMELER YAPILACAK MI?
Çte yandan yasaların uygulanmasında sıkıntı varsa, bu konuda idari düzenlemeler yapılabileceğinin altı çiziliyor.