Terörsüz Türkiye raporunda detaylar netleşti! Kritik maddeler taslakta: Umut hakkı raporda yer aldı mı?

(Foto: AA)

DETAYLAR BELLİ OLDU

Bu kapsamda oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun partilere sunulan taslak raporunun detayları netleşti.

Rapor, partilerin koordinatör grup başkanvekillerinden oluşan komisyonun yaptığı çalışmalar çerçevesinde kaleme alındı. Rapora son şekli ise önümüzdeki haftalarda verilecek. Taslak raporda öne çıkanlar ise şöyle:

"HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPILMALI" VURGUSU

Sabah'ta yer alan habere göre, Taslak raporda, sürece ilişkin özel yasa çıkarılması, bazı yasalarda da değişiklik yapılması öneriliyor. Buna gerekçe olarak ise 'kendini fesheden terör örgütünün silah bırakma sürecinin hızlandırılmasının teşvik edilmesi için gereken yasal zeminin oluşturulması' gösteriliyor. Raporda, eve dönüşlerin hukuki altyapısını belirleyen yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.