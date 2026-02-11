Külliye'de Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan-DEM heyeti ile görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetini kabul etti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan heyetle yapılan görüşmede, süreç ve atılacak adımlar en ince ayrıntısına kadar masaya yatırıldı. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan son detayları aktardı.

Ankara'da siyasetin kalbi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atıyor. Başkan Erdoğan, yoğun programı kapsamında DEM Parti İmralı heyeti ile bir araya geldi.

(Foto: AA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

(Foto: AA)

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

HANGİ KONULAR EL ALINDI?

Kritik görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve son gelişmeler ele alındı. Bu görüşme, Başkan Erdoğan'ın heyetle gerçekleştirdiği dördüncü kabul olma özelliği taşıyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Beştepe'den son durumu aktarırken, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla DEM İmralı heyetini kabul ediyor, görüşme başlamış durumda" sözleriyle bilgiyi paylaştı.

Görüşmeye heyetten Pervin Buldan ve Mithat Sancar katılırken, hükümet kanadından daha önceki görüşmelerde yer alan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi isimlerin de süreci yakından takip ettiği biliniyor.

GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Görüşmenin ana gündemini, "terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefi oluşturuyor. Bu kapsamda, terör örgütünün silah bırakması, silahlarını imha etmesi ve teslim olması gibi konuların masadaki en önemli başlıklar olduğu belirtiliyor. Sürecin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, terör örgütünün Suriye, Irak ve İran'daki uzantılarını da kapsayacak şekilde bölgesel bir boyutta ele alınması bekleniyor.



MECLİS RAPORU VE GELECEK ADIMLAR

Toplantı, Meclis'te yürütülen çalışmalar açısından da kritik bir zamanlamaya sahip. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un geçtiğimiz günlerde işaret ettiği gibi, konuyla ilgili komisyon çalışmalarını tamamladı ve rapor hazırlama aşamasına geçti. Bu raporun Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından atılması muhtemel yasal adımların ve yol haritasının bugünkü görüşmede değerlendirilmesi öngörülüyor. A Haber Mert Hacıalioğlu, "Bundan sonraki dönemde atılması muhtemel adımlar noktasında fikir alışverişlerinde bulunulması bekleniyor" ifadeleriyle görüşmenin geleceğe yönelik önemini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın vereceği talimatların, sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.



Siyaset gündemini hareketlendiren görüşmenin detaylarını aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaştaş ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.00'te Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini Külliye'de kabul edecek" ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bugüne dek atılan adımların ve bundan sonra atılması muhtemel hamlelerin tüm detaylarıyla bu zirvede değerlendirileceğini belirtti.

Görüşme öncesinde TBMM'de de önemli bir gündem olduğunu hatırlatan İlter Yeşiltaş, "Çarşamba günü saat 12.00'de AK Parti'nin grup toplantısı var ve Başkan Erdoğan'ın burada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok kritik mesajlar vermesi bekleniyor" sözleriyle sürecin şifrelerini paylaştı. Bu önemli konuşmanın hemen ardından Erdoğan'ın Külliye'ye geçerek heyeti kabul edeceği bildirildi.

YASAL DÜZENLEMELER MASADA

Zirvenin en önemli başlıklarından birini ise hukuksal çerçeve oluşturuyor. Süreçle ilgili hazırlanan raporlara değinen Yeşiltaş, "TBMM Süreç Komisyonu'nda ortak raporla ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi; hangi yasal düzenlemelerin yapılacağı bu görüşmede netleşecek" bilgisini aktardı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

Görüşmede Türkiye'nin güvenlik şartlarının da ön planda olacağına dikkat çekildi. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki net tavrını vurgulayan Yeşiltaş, "Suriye'de SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu, PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bu durumun MİT ile TSK tarafından tespiti en hayati şartlar olarak masada duruyor" ifadelerini kullanarak, somut gelişmelerin ardından gözlerin yasal sürece çevrildiğini bildirdi.