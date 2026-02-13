İBB "kreşi" değil "kılıf" merkezi! Bakan Göktaş sinsi planı ifşa etti: Denetimden kaçmak için isim değiştirdiler
CHP'li İBB'nin "kreş" adı altında işlettiği merkezlerdeki skandallar bitmek bilmiyor. Eyüpsultan'da patlak veren darp ve cinsel taciz iddiaları sonrası konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'nin kirli oyununu tek tek ifşa etti. Bakan Göktaş, denetimden köşe bucak kaçmak için kreşlerin adının "çocuk etkinlik merkezi" olarak değiştirildiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir canlı yayında Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kreşte, darp ve cinsel tacizle ilgili açıklama yaptı.
Göktaş "Aile üç yaşındaki çocuğun kreşte istismara maruz kaldığını iddia etti ve bu süreçte yalnız bırakıp kıldıklarını söylüyorlar. Aileyi ziyaret ettim. Ailenin yeterince destek göremediğini gördüm. Burada bizim dikkatimizi çeken konu özellikle kreş adı altında açılan ama aslında çocuk etkinlik merkezi olan fakat kamuoyuna açıkladıklarında bunu kreş olarak ifade ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada ikircikli bir yaklaşım var. Kreş adı altında açsaydı bunu gerek Aile Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir izin sürecinden tutulması ve denetim mekanizmasına tutulması gerekiyordu" dedi.
RUHSATSIZ KREŞ İŞLETİYORLAR
Bakan Göktaş kreşin denetimsizliğiyle ilgili iddialara da açıklık getirdi: Fakat burada denetimden özellikle denetim dışına tutulmak için böyle bir çocuk etkinlik merkezi adı altında aslında bir nevi ruhsatsız kreş işlettiklerini üzülerek gördük. Nihayetinde bizim amacımız burada çocuklarımızın özellikle güvenli ortamlarda yetişmesini sağlamak."