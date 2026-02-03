CHP'li İBB kreşinde bir skandal daha! Aynı sözde eğitmenden cinsel istismar rezaleti: Evlatlarımızı kimlere emanet ettiniz?
İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Güzeltepe İBB Kreşi’nde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bir spor hocasının karıştığı rezaletin yankıları sürerken, aynı ismin bir başka çocuğa daha kabusu yaşattığı ortaya çıktı. ATV Haber’in ulaştığı mağdur ailenin feryadı yürekleri dağlarken, 6 yaşındaki bir çocuğun hem şiddete hem de nitelikli cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla yargıya başvuruldu.
Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren İBB kreşinde yaşanan ilk skandalın ardından, aynı spor hocasıyla ilgili bir başka dehşet verici iddia daha gün yüzüne çıktı. İlk olayın patlak vermesinin ardından çocuklarının davranışlarındaki değişimlerden şüphelenen bir aile, acı gerçekle yüzleşti.
6 yaşındaki çocuklarının hem darp edildiği hem de nitelikli cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan aile, yaşadıkları dehşeti sadece ATV Haber'e anlattı. Skandalın boyutları, annenin çocuğuyla yaptığı konuşmanın ardından adeta gözler önüne serildi.
ACILI ANNENİN KAN DONDURAN İFADELERİ
Evladının yaşadığı travma sonrası tamamen değiştiğini söyleyen acılı anne, şunları anlattı:
"Çocuğumda ani bir hırçınlaşma ve tersleşme başladı. Oysa benim evladım son derece uysal bir yapıdaydı. Olayları öğrendikten sonra onunla konuştuğum gün, bana yaşadıklarının aynısını evin içinde tekrar etmeye çalıştı. Bu durum beni derinden sarstı."
Çocuğundaki davranış değişikliklerinin nedenini ancak olaylar ortaya çıktıktan sonra anlayabildiğini ifade eden anne, "Bu süreçte çocuğumun bütün davranışları değişmişti ama bunu böyle bir olayla ilişkilendirememiştim. Zaten insanın aklına böyle bir şeyin gelmesi mümkün değil." dedi.
ŞİDDET VE İSTİSMAR İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU
İlk şikayetin ardından çocuklarının tepkilerini daha dikkatli gözlemleyen aile, korkunç gerçeğin izlerine ulaştı. 6 yaşındaki çocuğun yaşadığı travmanın ardından anne ve baba, vakit kaybetmeden yargıya başvurarak söz konusu spor hocası hakkında hem şiddet hem de nitelikli cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
ŞİDDET VE İSTİSMAR İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU
İlk şikayetin ardından çocuklarının tepkilerini daha dikkatli gözlemleyen aile, korkunç gerçeğin izlerine ulaştı. 6 yaşındaki çocuğun yaşadığı travmanın ardından anne ve baba, vakit kaybetmeden yargıya başvurarak söz konusu spor hocası hakkında hem şiddet hem de nitelikli cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da yaşayan bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "Yuvamız İstanbul" kreşinde şiddet ve istismara uğradığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Güzeltepe Mahallesi'nde ikamet eden aile, çocuklarını aynı mahallede bulunan İBB'ye ait kreşe gönderdi.
Aralık ayında çocuklarının kreşten döndükten sonra vücudunda morluklar fark eden aile, durumu önce kreş yönetimine bildirdi ve kamera kayıtlarını talep etti. Ancak yönetimin görüntüleri paylaşmaması ve iddiaları reddetmesi üzerine aile karakola başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında mağdur çocuğun ifadesinde spor öğretmeni Özkan D. ile bazı kreş çalışanlarının kendisine şiddet uyguladığı, tehdit ettiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde beyanlarda bulunduğu, bu doğrultuda ilgili kişiler hakkında adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.