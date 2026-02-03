CHP'li İBB kreşinde bir skandal daha! Aynı sözde eğitmenden cinsel istismar rezaleti: Evlatlarımızı kimlere emanet ettiniz?

Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren İBB kreşinde yaşanan ilk skandalın ardından, aynı spor hocasıyla ilgili bir başka dehşet verici iddia daha gün yüzüne çıktı. İlk olayın patlak vermesinin ardından çocuklarının davranışlarındaki değişimlerden şüphelenen bir aile, acı gerçekle yüzleşti.

6 yaşındaki çocuklarının hem darp edildiği hem de nitelikli cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan aile, yaşadıkları dehşeti sadece ATV Haber'e anlattı. Skandalın boyutları, annenin çocuğuyla yaptığı konuşmanın ardından adeta gözler önüne serildi.

ACILI ANNENİN KAN DONDURAN İFADELERİ

Evladının yaşadığı travma sonrası tamamen değiştiğini söyleyen acılı anne, şunları anlattı:

"Çocuğumda ani bir hırçınlaşma ve tersleşme başladı. Oysa benim evladım son derece uysal bir yapıdaydı. Olayları öğrendikten sonra onunla konuştuğum gün, bana yaşadıklarının aynısını evin içinde tekrar etmeye çalıştı. Bu durum beni derinden sarstı."

Çocuğundaki davranış değişikliklerinin nedenini ancak olaylar ortaya çıktıktan sonra anlayabildiğini ifade eden anne, "Bu süreçte çocuğumun bütün davranışları değişmişti ama bunu böyle bir olayla ilişkilendirememiştim. Zaten insanın aklına böyle bir şeyin gelmesi mümkün değil." dedi.

ŞİDDET VE İSTİSMAR İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

İlk şikayetin ardından çocuklarının tepkilerini daha dikkatli gözlemleyen aile, korkunç gerçeğin izlerine ulaştı. 6 yaşındaki çocuğun yaşadığı travmanın ardından anne ve baba, vakit kaybetmeden yargıya başvurarak söz konusu spor hocası hakkında hem şiddet hem de nitelikli cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.