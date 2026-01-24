İBB kreşindeki darp ve taciz skandalında yeni gelişme! Bakan Göktaş: Farklı ihbarlar geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'nin Yuvam İstanbul kreşinde yaşanan şiddet ve taciz iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş bakanlık olarak sürecin yakından takip edildiğini vurgularken yaşanan olayın ardından çok farklı ve ciddi ihbarların geldiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Yuvam İstanbul kreşindeki darp ve istismar iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, AK Parti'nin Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde güçlü politikalar hayata geçirerek eser ve hizmet siyaseti yürüttüklerini söyledi. Göktaş İBB'deki kreş skandalının ardından birçok ihbarın geldiğini ifade etti.

Foto: AA "BİR ÇOCUĞUMUZUN SAÇINA ZARAR GELMESİNE ASLA GÖZ YUMAMAYIZ" Göktaş, 86 milyonluk bir nüfusa hitap ettikleri bir Bakanlık olarak her bir vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. "Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da." diyen Göktaş, "Mağdurun hakkını korumaya devam edeceğiz. Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, bir çocuk etkinlik merkezinde, küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay, basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde, gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Hiçbir şekilde destek olmamışlar." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Görüntüleri sadece 20 gün sonra göstermişler. 'Çocuk etkinlik merkezi' adı altında kreş hizmeti sunuyorlar ve bu kreş hizmetini aileler, 'resmi bir kreş yeri' olarak düşünerek çocuklarını emanet ediyor. Bakın, bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine asla göz yumamayız. Böyle bir olay olduğunda, iddia dahi olsa biz ne diyoruz? 'Her vaka bizim için fazla bir vaka.' Her iddiayı, en ufak iddiayı, en ufak ihbarı büyük bir titizlikle inceliyoruz. Varsa bir ihmal, derhal personelin elini geri çektiriyoruz fakat burada bakıyoruz ki, değil böyle bir süreci işletmek, hiçbir şekilde bir denetim mekanizması olmadığı gibi izin dahi alınmamış bu merkezlerde neler yapıldığını, çocukların nasıl içeriklere maruz kaldığını dahi bilmiyoruz. Bu aile, kendisi fark ediyor olayı."