CANLI YAYIN

İBB kreşindeki darp ve taciz skandalında yeni gelişme! Bakan Göktaş: Farklı ihbarlar geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İBB kreşindeki darp ve taciz skandalında yeni gelişme! Bakan Göktaş: Farklı ihbarlar geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'nin Yuvam İstanbul kreşinde yaşanan şiddet ve taciz iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş bakanlık olarak sürecin yakından takip edildiğini vurgularken yaşanan olayın ardından çok farklı ve ciddi ihbarların geldiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Yuvam İstanbul kreşindeki darp ve istismar iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, AK Parti'nin Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde güçlü politikalar hayata geçirerek eser ve hizmet siyaseti yürüttüklerini söyledi. Göktaş İBB'deki kreş skandalının ardından birçok ihbarın geldiğini ifade etti.

Foto: AAFoto: AA

"BİR ÇOCUĞUMUZUN SAÇINA ZARAR GELMESİNE ASLA GÖZ YUMAMAYIZ"

Göktaş, 86 milyonluk bir nüfusa hitap ettikleri bir Bakanlık olarak her bir vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da." diyen Göktaş, "Mağdurun hakkını korumaya devam edeceğiz. Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, bir çocuk etkinlik merkezinde, küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay, basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde, gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Hiçbir şekilde destek olmamışlar." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Görüntüleri sadece 20 gün sonra göstermişler. 'Çocuk etkinlik merkezi' adı altında kreş hizmeti sunuyorlar ve bu kreş hizmetini aileler, 'resmi bir kreş yeri' olarak düşünerek çocuklarını emanet ediyor. Bakın, bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine asla göz yumamayız. Böyle bir olay olduğunda, iddia dahi olsa biz ne diyoruz? 'Her vaka bizim için fazla bir vaka.' Her iddiayı, en ufak iddiayı, en ufak ihbarı büyük bir titizlikle inceliyoruz. Varsa bir ihmal, derhal personelin elini geri çektiriyoruz fakat burada bakıyoruz ki, değil böyle bir süreci işletmek, hiçbir şekilde bir denetim mekanizması olmadığı gibi izin dahi alınmamış bu merkezlerde neler yapıldığını, çocukların nasıl içeriklere maruz kaldığını dahi bilmiyoruz. Bu aile, kendisi fark ediyor olayı."

İBB'ye iat Yuvam İstanbul kreşinde 3 yaşındaki çocuk iddiaya göre darp edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında spor hocası tutuklandı. (Foto: İHA) İBB'ye iat Yuvam İstanbul kreşinde 3 yaşındaki çocuk iddiaya göre darp edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında spor hocası tutuklandı. (Foto: İHA)

"DÜNDEN BU YANA MAALESEF FARKLI İHBARLAR VAR."

Bakan Göktaş açıklamalarını şu sözlerle devam etti:

"Bizler, çocuklardan da sorumlu bir Bakanlık olarak, aileden sorumlu bir Bakanlık olarak, mağdurun hakkını korumak adına, ailemizin hakkını da hukukunu da koruyacağız. Diğer ailelerimizin de davalarına müdahil olacağız. Bu süreci çok yakından takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Maalesef ki çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. 2 gündür her biri sessiz. Aksine, neredeyse aileyi suçlayacak boyutta, diyor ki, 'Bir delil bile yok.' Ya, biz her ihbarı, bir delil olarak görmememiz mi lazım? Her ihbar, bizim için öncelik değil midir? Sen, gereğini yaptın mı? Değil yapmak, aileye gerekli bilgilendirmeyi yapmamışsın. Onlara geri dönüş sağlamamışsın. Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın. Aile 45 gün sonra artık sitem etmiş, bu konuyu basına yansıtmış."

Bakan Göktaş, "Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin insan hakları savunuculuğunuz? Neredesiniz siz?" sorularını yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

"O çocukları savunanlar, her olayda bağıranlar, neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Cumhurbaşkanımız, her vakanın yanında. En ufak vakada bile gereğini yapıyor, ailenin yanında oluyor. Süreçleri yakından takip ediyor. Yahu bir telefon açıyor, telefon. Sizler neredesiniz? Bana, bunu bir söyler misiniz? Çocuklarımıza nasıl kıyarsınız? Bizlere herhangi bir ihbar geldiğinde, bunu titizlikle inceliyoruz. Çünkü olur da yansımamıştır. Görüntüleri görülmemiştir. 3 yaşında bir çocuk. Ailesine baskı yapmaya utanmıyor musunuz? Bununla beraber, dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor. İhbarlar, ciddi. Kimileri savcılığa intikal etmiş ama biliyor musunuz? Örtbas edilmesi için elinden gelen yapılmış. Bu merkezler, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında açılmış. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığından izin almak istemiyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetimi altında olmak istemiyorlar."

3 yaşındaki çocuğun darp edildiğine ilişkin hastane raporu (Foto: İHA)3 yaşındaki çocuğun darp edildiğine ilişkin hastane raporu (Foto: İHA)

"NASIL OLUR DA BU OLAYI ÖRTBAS EDERSİN?"

Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir şey olabilir mi? Denetimsiz bir yer olabilir mi? Seyyar satıcıya bile bir ruhsat istemiyor muyuz? Bu kaçak kreşleri neye dayanarak açıyorsun? Sen, çocukların yanında değil misin? 'Mağdur oldu.' Ya, olayın üstüne git. Aileyi güçlendir, yanında ol. Sen, nasıl olur da bu olayı örtbas edersin? Nerede sizin insanlığınız? Nerede sizin insan hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Lütfen, biraz da bunlardan bahsedin. Ben, izlerken utandım. Neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Bu çocuklar, hepimizin evladı. Çocuklar, bizim kırmızı çizgimiz. Nerede olursa olsun biz, davalara müdahiliz. Müdahil olmaya da devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz, hem davaya müdahil olduk hem de ailelerimizin psikososyal destek süreçlerine katkı sağladık.

Bakın, 'Hiçbir şey yok' demişlerdi. Dün ne oldu? Bir tutuklama oldu. Hani hiçbir şey yoktu? Hiçbir bulguya rastlanmamıştı? İlla basına mı yansıması gerekiyor bu işlerin? Olacak işler mi? Bizler, her daim vatandaşımızın yanında olduk. Sizler de samimiyseniz, bunu bu şekilde yaparsınız. Mağdurun yanında olursunuz. Sadece 'şov' peşinde koşanlardan olmazsınız. İnsan hakları savunuculuğu, böyle bir şey."

"Bizler, mağdur ailemizin de mağdur çocuklarımızın da yanında olacağız. Bizler, her daim, bu tür süreçleri büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz." diyen Göktaş, "Hem psikososyal destek süreçlerinde hem de hukuki süreçlerinde ailelerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Süreci yakınlıkla takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık tarafından konuya dair yapılan açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında "İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk etkinlik merkezi hakkında ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir." denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış; gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir.

Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPOR HOCASI OLAN ERKEK ŞAHIS TUTUKLAMA TALEBİ
İBB'ye ait olan kreşte 3 yaşındaki çocuğun yaşadığı "taciz ve şiddet" skandalıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Spor hocası olan erkek şahıs tutuklama talebi ile 3 şüpheli eğitmense adli kontrol şartı ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI
Şüpheli spor hocası Ö.D. "Çocuğa karşı cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İBBnin Yuvamız İstanbulunda skandal!İBBnin Yuvamız İstanbulunda skandal! İBB'NİN "YUVAMIZ İSTANBUL"UNDA SKANDAL!

#İBB
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın