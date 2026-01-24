İBB kreşindeki darp ve taciz skandalında yeni gelişme! Bakan Göktaş: Farklı ihbarlar geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'nin Yuvam İstanbul kreşinde yaşanan şiddet ve taciz iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş bakanlık olarak sürecin yakından takip edildiğini vurgularken yaşanan olayın ardından çok farklı ve ciddi ihbarların geldiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Yuvam İstanbul kreşindeki darp ve istismar iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Göktaş, AK Parti'nin Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde güçlü politikalar hayata geçirerek eser ve hizmet siyaseti yürüttüklerini söyledi. Göktaş İBB'deki kreş skandalının ardından birçok ihbarın geldiğini ifade etti.
"BİR ÇOCUĞUMUZUN SAÇINA ZARAR GELMESİNE ASLA GÖZ YUMAMAYIZ"
Göktaş, 86 milyonluk bir nüfusa hitap ettikleri bir Bakanlık olarak her bir vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
"Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da." diyen Göktaş, "Mağdurun hakkını korumaya devam edeceğiz. Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, bir çocuk etkinlik merkezinde, küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay, basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde, gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Hiçbir şekilde destek olmamışlar." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, şöyle devam etti:
"Görüntüleri sadece 20 gün sonra göstermişler. 'Çocuk etkinlik merkezi' adı altında kreş hizmeti sunuyorlar ve bu kreş hizmetini aileler, 'resmi bir kreş yeri' olarak düşünerek çocuklarını emanet ediyor. Bakın, bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine asla göz yumamayız. Böyle bir olay olduğunda, iddia dahi olsa biz ne diyoruz? 'Her vaka bizim için fazla bir vaka.' Her iddiayı, en ufak iddiayı, en ufak ihbarı büyük bir titizlikle inceliyoruz. Varsa bir ihmal, derhal personelin elini geri çektiriyoruz fakat burada bakıyoruz ki, değil böyle bir süreci işletmek, hiçbir şekilde bir denetim mekanizması olmadığı gibi izin dahi alınmamış bu merkezlerde neler yapıldığını, çocukların nasıl içeriklere maruz kaldığını dahi bilmiyoruz. Bu aile, kendisi fark ediyor olayı."
"DÜNDEN BU YANA MAALESEF FARKLI İHBARLAR VAR."
Bakan Göktaş açıklamalarını şu sözlerle devam etti:
"Bizler, çocuklardan da sorumlu bir Bakanlık olarak, aileden sorumlu bir Bakanlık olarak, mağdurun hakkını korumak adına, ailemizin hakkını da hukukunu da koruyacağız. Diğer ailelerimizin de davalarına müdahil olacağız. Bu süreci çok yakından takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Maalesef ki çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. 2 gündür her biri sessiz. Aksine, neredeyse aileyi suçlayacak boyutta, diyor ki, 'Bir delil bile yok.' Ya, biz her ihbarı, bir delil olarak görmememiz mi lazım? Her ihbar, bizim için öncelik değil midir? Sen, gereğini yaptın mı? Değil yapmak, aileye gerekli bilgilendirmeyi yapmamışsın. Onlara geri dönüş sağlamamışsın. Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın. Aile 45 gün sonra artık sitem etmiş, bu konuyu basına yansıtmış."
Bakan Göktaş, "Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin insan hakları savunuculuğunuz? Neredesiniz siz?" sorularını yönelterek, şu ifadeleri kullandı:
"O çocukları savunanlar, her olayda bağıranlar, neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Cumhurbaşkanımız, her vakanın yanında. En ufak vakada bile gereğini yapıyor, ailenin yanında oluyor. Süreçleri yakından takip ediyor. Yahu bir telefon açıyor, telefon. Sizler neredesiniz? Bana, bunu bir söyler misiniz? Çocuklarımıza nasıl kıyarsınız? Bizlere herhangi bir ihbar geldiğinde, bunu titizlikle inceliyoruz. Çünkü olur da yansımamıştır. Görüntüleri görülmemiştir. 3 yaşında bir çocuk. Ailesine baskı yapmaya utanmıyor musunuz? Bununla beraber, dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor. İhbarlar, ciddi. Kimileri savcılığa intikal etmiş ama biliyor musunuz? Örtbas edilmesi için elinden gelen yapılmış. Bu merkezler, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında açılmış. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığından izin almak istemiyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetimi altında olmak istemiyorlar."