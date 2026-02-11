CANLI YAYIN
Bayrampaşa'da İBB'nin kentsel dönüşüm vaadi rafta kaldı: Mahalleli deprem korkusu ile baş başa

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde 6 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm projesi çıkmaza girdi. Eski cezaevi alanına inşa edilen rezerv konutlar dolarken, mahallenin geri kalanında dönüşüm süreci durdu. Ek ödeme ve mülkiyet anlaşmazlıkları nedeniyle ilerleme sağlanamazken, ekonomik ömrünü tamamlayan riskli binalar deprem endişesini artırıyor. Tahliye edilen ve yarım kalan yapılar ise güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca bölgedeki son durumu yerinden aktardı.

İstanbul'un en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde, 6 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm projesi adeta yılan hikayesine döndü. Eski cezaevi alanına inşa edilen konutlara rağmen mahallenin geri kalanında dönüşümün durması, vatandaşları deprem riski ve güvenlik sorunlarıyla baş başa bıraktı.

BAYRAMPAŞA'DA BİNALAR NEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEDİ?

A Haber muhabiri Erşan Karaca, bölgedeki son durumu ve mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyeti yerinden aktardı.

REZERV ALAN DOLDU MAHALLE YERİNDE SAYDI

Bayrampaşa'nın kalbinde süregelen belirsizliğe dikkat çeken A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Burası İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden bir tanesi olan İsmetpaşa Mahallesi. Şu anda bulunduğumuz yerde aslında 6 yıldır süregelen bir proje var. Kentsel dönüşüm projesine bu alan girdi fakat 6 yıldır herhangi bir gelişme yaşanmıyor. Tabiri caizse rezerv alan doldu, mahalle olduğu yerde kaldı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki binaların ekonomik ömrünü tamamladığını vurgulayan Karaca, bitişik nizam yapıların olası bir depremde büyük risk taşıdığını sözlerine ekledi.

MÜLKİYET SORUNLARI VE EK ÖDEME KRİZİ

Dönüşüm sürecinin neden durduğuna dair detayları paylaşan Karaca, "İsmetpaşa Mahallesi'nde dönüşüm süreci yıllar önce eski Bayrampaşa Cezaevi arazisinin rezerv yapı alanı ilan edilmesiyle başlamıştı. Plan, mahalledeki riskli binalarda yaşayan vatandaşların bu güvenli konutlara taşınması ve boşaltılan alanların yeşil alan veya sosyal donatıya dönüştürülmesi üzerine kuruluydu. Ancak transfer süreci yavaşladı, rezerv konutlara geçiş beklenen hıza ulaşamadı" sözleriyle sürecin tıkandığı noktaları işaret etti.

Karaca ayrıca mülkiyet sorunları, hak sahipliği, daire metrekareleri ve ek ödeme şartları gibi konularda belediye ile vatandaşlar arasında uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

MAHALLELİ ÇÖZÜM BEKLİYOR: "DEPREM BÖLGESİ GİBİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan projenin ikinci etabının bir türlü hayata geçmediğini ifade eden Erşan Karaca, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tahliye edilen, yıkılan ancak tamamlanamayan binalar adeta bir deprem bölgesi görüntüsü veriyor. Bu durum mahalle sakinlerini oldukça tedirgin ediyor." dedi.

Karaca, "Çevrede oluşan toz, koku ve aydınlatma sorunlarının yanı sıra, tahliye edilmiş yapılara giren kimliği belirsiz kişiler de güvenlik endişesini artırıyor" şeklinde konuştu. Yaklaşık 6 senedir devam eden bu belirsizliğin bir an önce son bulmasını isteyen mahalle sakinlerinin, yetkililerden somut bir adım beklediğini aktardı.

