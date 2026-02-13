CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

