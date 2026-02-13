Başkan Erdoğan'dan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş paylaşımı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.