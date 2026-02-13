Başkan Erdoğan'a Boğaziçi'nde sevgi seli! "Elhamdülillah bugünü de gördük"

GENÇLERDEN TEŞEKKÜR: "ELHAMDÜLİLLAH BUGÜNÜ DE GÖRDÜK"

Açılış töreni sırasında Başkan Erdoğan ile sohbet etme imkanı bulan öğrenciler, kampüsteki değişimden ve yeni barınma imkanlarından duydukları memnuniyeti bizzat iletti. Bir öğrenci, "Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı, üniversitemiz için bir kız bir de erkek yurdu inşa etti. Bugün elhamdülillah, Allah'ın da yardımıyla beraber bu açılışı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Üniversitedeki teşkilatlanma ve sosyal faaliyetlerin güçlendiğine dikkat çeken bir diğer genç ise, "Birçok kulüp başkanları atanmış durumda, bugün burada bu güzel atmosferde sizlerle bir arada olmak bizler için çok kıymetli" sözleriyle aktardı.