Başkan Erdoğan'a Boğaziçi'nde sevgi seli! "Elhamdülillah bugünü de gördük"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yapımı tamamlanan yeni kız ve erkek öğrenci yurtlarının açılışını gerçekleştirdi. Kampüs girişinde coşkuyla karşılanan Erdoğan, öğrencilerle bir araya gelerek gençlerin heyecanına ortak oldu. Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından inşa edilen modern yurtların üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAK) tarafından inşa edilen yurtlar, modern donanımlarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.
ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDU: ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişi sırasında yüzlerce öğrenci tek bir ağızdan sloganlar atarak büyük bir coşku yaşadı. Gençler, "Adanmış hayatların umudu Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla Başkan Erdoğan'a olan desteklerini ve sevgilerini dile getirdi. Tören alanında toplanan kalabalık, Erdoğan'ı karanfillerle karşılarken, kampüs içerisinde birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.
GENÇLERDEN TEŞEKKÜR: "ELHAMDÜLİLLAH BUGÜNÜ DE GÖRDÜK"
Açılış töreni sırasında Başkan Erdoğan ile sohbet etme imkanı bulan öğrenciler, kampüsteki değişimden ve yeni barınma imkanlarından duydukları memnuniyeti bizzat iletti. Bir öğrenci, "Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı, üniversitemiz için bir kız bir de erkek yurdu inşa etti. Bugün elhamdülillah, Allah'ın da yardımıyla beraber bu açılışı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Üniversitedeki teşkilatlanma ve sosyal faaliyetlerin güçlendiğine dikkat çeken bir diğer genç ise, "Birçok kulüp başkanları atanmış durumda, bugün burada bu güzel atmosferde sizlerle bir arada olmak bizler için çok kıymetli" sözleriyle aktardı.
BOĞAZİÇİ'NDE EĞİTİME DEV YATIRIM
Başkan Erdoğan, tören boyunca öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek onlarla uzun süre sohbet etti. Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın katkılarıyla tamamlanan projelerin, üniversitenin akademik başarısına ve öğrencilerin sosyal yaşamına büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Başkan Erdoğan, gençlerin taleplerini dinledikten sonra yeni yurt binalarının tüm Boğaziçili öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunarak açılış kurdelesini kesti.