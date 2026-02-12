Chp’li belediyede taciz skandalı! Tutuklanan başkanın yerine o isim geldi

Giresun'un Görele ilçesinde tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yerine meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkanı olarak seçildi. Tutuklamanın ardından belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni görevlendirmeyi gerçekleştirdi. Çakıcı, göreve başladığı ilk açıklamasında belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurguladı.