Chp’li belediyede taciz skandalı! Tutuklanan başkanın yerine o isim geldi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Giresun'un Görele ilçesinde tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yerine meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkanı olarak seçildi. Tutuklamanın ardından belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni görevlendirmeyi gerçekleştirdi. Çakıcı, göreve başladığı ilk açıklamasında belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurguladı.
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından, Görele Kaymakamlığı tarafından, belediye meclisinde gerçekleştirilecek seçimde kadar belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi.
7 CHP'li ve 4 AK Parti'li üye bulunan Görele Belediye Meclisi'nde, yeni belediye başkanının, yapılacak seçimle belirleneceği belirtildi.