Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü! İşte masadaki konular
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelirken ülkeler arasında çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması öngörülüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında uzun bir aradan sonra bugün Ankara'da gerçekleşmesi planlanan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin altıncı toplantısında bir araya geldi.
Başkan Erdoğan,Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi törenle karşıladı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirildi.
TÜRKİYE- YUNANİSTAN 6. YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan,Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye- Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu'na da katılacak.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Bu toplantının gündeminde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler olacak. 2025'te 6.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması konusunda atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda bölgesel güvenlik ve jeopolitik gelişmeler ile küresel meseleler konusunda görüş alışverişi yapılması ve özellikle NATO misyonu ve Avrupa'nın güvenlik öncelikleri karşısında Türkiye'nin katkısının görüşülmesi bekleniyor.
MUTABAKAT METİNLERİ MASADA
Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın son dönemde sürdürdüğü pozitif gündem diplomasisi ve güven artırıcı önlemler süreci değerlendirilecek. Ayrıca toplantı çerçevesinde ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için ticaret, ekonomi, kültür, eğitim ve sosyal işbirliği alanlarını kapsayan çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.
TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR
Ankara, Atina ile Kıbrıs, Ege Adaları, Doğu Akdeniz gibi sorunların çözümünde iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog zemininde kalınmasını önceliklendiriyor. Başkan Erdoğan, 2023'ün sonunda Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi. Türk ve Rum azınlıkların statülerinin iyileştirilmesi konusu da bu ziyaret çerçevesinde ele alındı.
7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflendi. Normalleşme süreci kapsamında karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etti. 2024 yılında Yunanistan Türk vatandaşlarının Ege adalarına seyahatleri için kısa dönemli ziyaret vizesi uygulamasını yürürlüğe koydu. Erdoğan ile Miçotakis, BM Genel Kurulu ile NATO Zirvesi marjında da görüşmeler yaptı.
KOMŞULUK İŞBİRLİĞİ
Taraflar arasında son yıllarda ilişkiler gelişme gösterirken, Miçotakis 11 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek ve bu kapsamda 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı organize edilecek. Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımlarıyla Ankara'da düzenlenecek toplantıda, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacak.
"İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK TUTUYORUZ"
Miçotakis ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın da kendisinin de bölgede zaten var olan onca soruna yenilerinin eklenmesine gerek olmadığını takdir ettiğini belirterek, "Ciddi gerginlikler yaşanması tehlikesini görmüyorum. Aramızdaki iletişim kanallarını açık tutuyoruz. Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir istikrarsızlık kaynağı olmayacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"MASADAN KALKMAYACAĞIZ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme basın toplantısında Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden beklentilere dair soru üzerine, "Tek bir adım var. Var olan sorunları çözmek için bir niyetle, iradeyle oturacağız ve sorun çözülene kadar masadan kalkmayacağız.O da Ege'deki sorunun çözülmesi. Karasuları, kıta sahanlığı... Güven artırıcı önlemleri hayata geçirmemiz gerekiyor.
Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesi devam ediyor. Son iki yılda en azından eskisi gibi uçakların it dalaşı yaptığı, birbirine girdiği çok fazla gerilim alanı olmadı. Ortaya konan mekanizmalar belli oranda çalıştı. Göçmen konusunda iş birliği var. Diğer konularda iş birliği var. Umuyorum ki bu tarihi fırsatı heba etmeden bu sorunu halk olarak çözelim. Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.