Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü! İşte masadaki konular

İŞTE MASADAKİ KONULAR Bu toplantının gündeminde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler olacak. ⁠2025'te 6.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması konusunda atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda bölgesel güvenlik ve jeopolitik gelişmeler ile küresel meseleler konusunda görüş alışverişi yapılması ve özellikle NATO misyonu ve Avrupa'nın güvenlik öncelikleri karşısında Türkiye'nin katkısının görüşülmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında uzun bir aradan sonra bugün Ankara'da gerçekleşmesi planlanan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin altıncı toplantısında bir araya geldi.

(Foto: AA)

MUTABAKAT METİNLERİ MASADA

Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın son dönemde sürdürdüğü pozitif gündem diplomasisi ve güven artırıcı önlemler süreci değerlendirilecek. Ayrıca toplantı çerçevesinde ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için ticaret, ekonomi, kültür, eğitim ve sosyal işbirliği alanlarını kapsayan çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Ankara, Atina ile Kıbrıs, Ege Adaları, Doğu Akdeniz gibi sorunların çözümünde iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog zemininde kalınmasını önceliklendiriyor. Başkan Erdoğan, 2023'ün sonunda Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi. Türk ve Rum azınlıkların statülerinin iyileştirilmesi konusu da bu ziyaret çerçevesinde ele alındı.



7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflendi. Normalleşme süreci kapsamında karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etti. 2024 yılında Yunanistan Türk vatandaşlarının Ege adalarına seyahatleri için kısa dönemli ziyaret vizesi uygulamasını yürürlüğe koydu. Erdoğan ile Miçotakis, BM Genel Kurulu ile NATO Zirvesi marjında da görüşmeler yaptı.