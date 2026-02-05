Yunanistan Başbakanı Miçotakis 11 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor! Ankara'da kritik zirve
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin tarihi belli oldu. Miçotakis, Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki son durum, bölgesel gelişmeler ve Yunanistan’ın yürütmeye çalıştığı farklı iş birliklerinin ele alınması bekleniyor. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin de masadaki önemli başlıklar arasında yer alacağı belirtiliyor.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'i Ankara'da kabul edecek.
MİÇOTAKİS 11 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE
Ziyarete ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye geleceğini bildirdi.
İKİ KOMŞU ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ MASADA
Açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Toplantıda, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların değerlendirilmesi hedefleniyor.
BÖLGESEL MESELELER DE ELE ALINACAK
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve metinlerin imzalanmasının da gündemde olduğu belirtildi.