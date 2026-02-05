Yunanistan Başbakanı Miçotakis 11 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor! Ankara'da kritik zirve

Açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Toplantıda, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'i Ankara'da kabul edecek.

BÖLGESEL MESELELER DE ELE ALINACAK

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve metinlerin imzalanmasının da gündemde olduğu belirtildi.