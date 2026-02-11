MOSSAD ihaneti telefondan çıktı! O telefon her şeyi ele verdi

DERYA'YA TAYLAND'DA YALAN MAKİNASI TESTİ Yazıda, Derya'nın 2015, 2016, 2017 ve 2020'de İsrail İstihbarat elemanı Dennis ile Yunanistan, Slovakya, Avusturya, İtalya'da 5 kez bir araya geldiği, Tayland'da 2016'da ve 2024 yılında Avrupa'da yaptığı görüşmelerde yalan makinası uygulamasına tabi tutulduğu anlatıldı. Veysel Kerimoğlu'nun ise Roberto isimli kişiyle, 2018'de 7 kez Avusturya, İtalya ve Yunanistan'da bir araya geldiği vurgulandı.

60 BİN EUROLUK ÖDEME ALDI Mossad'dan 60 bin euroluk ödeme altığı saptanan Kerimoğlu'nun, Derya ile mermer ticareti yaptığı süreç içerisinde Yassın'ı İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistin uyruklu şahıslar ile tanıştırdığı, ikamet adresleri ve aile bireyleri hakkında bilgiler verdiği kaydedilen yazıda, mermer ticareti kapsamında Derya ile Malezya, Endonezya ve İran'a seyahat gerçekleştirdiği, dron parçası ticareti-sevkiyatı yapma fikrini Derya'ya anlattığı, Derya'nın da bu fikri İsrail İstihbarat Servisi mensuplarına ilettiği belirtildi.