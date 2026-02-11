MOSSAD ihaneti telefondan çıktı! O telefon her şeyi ele verdi
İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a bilgi sızdırdıkları belirlenen Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlamasıyla tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulgular dosyaya girerken, yaklaşık 13 yıldır MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Kerimoğlu’nun cep telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çeken görüşme kayıtlarına ulaşıldı.
Geçtiğimiz günlerde MİT'in kelime anlamı 'son uyarı' olan 'Monitum' operasyonuyla gözaltına alınan ve tutuklanan iki şüpheli hakkında savcılığın hazırladığı sevk yazısı ortaya çıktı.
Yazıya göre, şüpheli Mehmet Budak Derya'nın kendisini Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan Arap uyruklu "Ali Ahmed Yassın" kod adlı kişinin ticaret yapma teklifiyle 20 Eylül 2012'de telefonla irtibat sağladığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre Derya'nın aynı yıl 25 Eylül'de kendi ofisinde Yassın ile bir araya geldiği aktarılan yazıda, bu kişinin daveti kapsamında 9 Ocak 2013'te İtalya Roma'da "Luis", "Jesus-Jose" ve "Dr.Roberto-Ricardo" kod adlı 3 Mossad ajanı ile ticari konularda görüşme yaptığı, burada tanıştırıldığı C.C. ile ilişki tesis ederek birlikte mermer ticareti yapmaya başladığı kaydedildi.
MOSSAD İLE 13 YILLIK TEMAS
Buradaki görüşmede "Luis" kod adlı Mossad ajanından aldığı tavsiye doğrultusunda Derya, 1 Nisan 2013'te Veysel Kerimoğlu'yla Türkiye'de irtibatlandırıldı ve 2 kişilik Mossad hücresi oluşturuldu. Derya'nın gizli haberleşme sistemiyle Mossad'la temasa geçebilmesi için kendisine bir mikro SD kart, dönüştürücü aparat, bilgisayar ve cep telefonu verildi. Gizli haberleşme sistemi üzerinden Derya'nın İsrail istihbaratı elemanlarına Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdiği belirtildi.