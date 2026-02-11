CANLI YAYIN

MOSSAD ihaneti telefondan çıktı! O telefon her şeyi ele verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
MOSSAD ihaneti telefondan çıktı! O telefon her şeyi ele verdi

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a bilgi sızdırdıkları belirlenen Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlamasıyla tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulgular dosyaya girerken, yaklaşık 13 yıldır MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Kerimoğlu’nun cep telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çeken görüşme kayıtlarına ulaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde MİT'in kelime anlamı 'son uyarı' olan 'Monitum' operasyonuyla gözaltına alınan ve tutuklanan iki şüpheli hakkında savcılığın hazırladığı sevk yazısı ortaya çıktı.

Yazıya göre, şüpheli Mehmet Budak Derya'nın kendisini Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan Arap uyruklu "Ali Ahmed Yassın" kod adlı kişinin ticaret yapma teklifiyle 20 Eylül 2012'de telefonla irtibat sağladığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre Derya'nın aynı yıl 25 Eylül'de kendi ofisinde Yassın ile bir araya geldiği aktarılan yazıda, bu kişinin daveti kapsamında 9 Ocak 2013'te İtalya Roma'da "Luis", "Jesus-Jose" ve "Dr.Roberto-Ricardo" kod adlı 3 Mossad ajanı ile ticari konularda görüşme yaptığı, burada tanıştırıldığı C.C. ile ilişki tesis ederek birlikte mermer ticareti yapmaya başladığı kaydedildi.

MOSSAD İLE 13 YILLIK TEMAS

Buradaki görüşmede "Luis" kod adlı Mossad ajanından aldığı tavsiye doğrultusunda Derya, 1 Nisan 2013'te Veysel Kerimoğlu'yla Türkiye'de irtibatlandırıldı ve 2 kişilik Mossad hücresi oluşturuldu. Derya'nın gizli haberleşme sistemiyle Mossad'la temasa geçebilmesi için kendisine bir mikro SD kart, dönüştürücü aparat, bilgisayar ve cep telefonu verildi. Gizli haberleşme sistemi üzerinden Derya'nın İsrail istihbaratı elemanlarına Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

DERYA'YA TAYLAND'DA YALAN MAKİNASI TESTİ

Yazıda, Derya'nın 2015, 2016, 2017 ve 2020'de İsrail İstihbarat elemanı Dennis ile Yunanistan, Slovakya, Avusturya, İtalya'da 5 kez bir araya geldiği, Tayland'da 2016'da ve 2024 yılında Avrupa'da yaptığı görüşmelerde yalan makinası uygulamasına tabi tutulduğu anlatıldı. Veysel Kerimoğlu'nun ise Roberto isimli kişiyle, 2018'de 7 kez Avusturya, İtalya ve Yunanistan'da bir araya geldiği vurgulandı.

60 BİN EUROLUK ÖDEME ALDI

Mossad'dan 60 bin euroluk ödeme altığı saptanan Kerimoğlu'nun, Derya ile mermer ticareti yaptığı süreç içerisinde Yassın'ı İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistin uyruklu şahıslar ile tanıştırdığı, ikamet adresleri ve aile bireyleri hakkında bilgiler verdiği kaydedilen yazıda, mermer ticareti kapsamında Derya ile Malezya, Endonezya ve İran'a seyahat gerçekleştirdiği, dron parçası ticareti-sevkiyatı yapma fikrini Derya'ya anlattığı, Derya'nın da bu fikri İsrail İstihbarat Servisi mensuplarına ilettiği belirtildi.

ZOUARİ SUİKASTİNDE MOSSAD İZİ! "İSRAİL ONU ÖLDÜRDÜ"

Hamas'ın askeri kolu İzz ad-Din al-Kassam Tugayları'na ait drone programında üst düzey bir mühendis olarak bilinen bir isim olan Tunus'lu Mohamed Zouari'yle de Mossad'ın direktifleri doğrultusunda 2016'da temasa geçildiği belirlendi. Zouari, aynı yıl kasım ayı içerisinde Mossad tarafından Tunus'ta suikaste uğrayıp öldürülen Zourai'yle ilgili Veysel Kerimoğlu'nun cep telefonundaki yazışma içeriklerine ulaşıldı. "İsrail onu öldürdü.", "Suriye'de mi yoksa Gazze'de mi?", Tunus'ta", "Onu takip ettiler." gibi yazışma içerikleri ile Türkiye'de öldürülen Rusya Büyükelçisi ile ilgili yazışma içeriklerinin bulunduğuna dikkati çekildi. Yazıda, Kerimoğlu'nun da telefonunda 14 farklı sim kart kullanım kaydı olduğu vurgulandı.

