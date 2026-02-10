Zeynep Güneş'i kıyafeti ile hedef almıştı! İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde halkın güvenoyunu alarak görev yapan Belediye Başkanı Zeynep Güneş, kıyafti üzerinden İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal saldırısına maruz kalmıştı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İYİ PARTİLİ KORKMAZ'DAN PAYLAŞIMI

Güneş'in fotoğrafını paylaşarak nefret kusan Mehmet Emin Korkmaz, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban. AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var!" ifadelerini kullanarak Anadolu insanını ve kıyafetlerini aşağılamaya yeltendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin Mehmet Emin Korkmaz olduğu tespit edilmişti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TUTUKLANDI

Korkmaz, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Mahkemede de ifade veren Korkmaz, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.

(Foto: AA)

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Yaşanan gelişmenin ardından İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ı partiden ihraç etti.