Zeynep Güneş'i kıyafeti ile hedef almıştı! İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kılık kıyafetine yönelik skandal paylaşımının yankıları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Korkmaz bu kez de partiden ihraç edildi.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde halkın güvenoyunu alarak görev yapan Belediye Başkanı Zeynep Güneş, kıyafti üzerinden İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal saldırısına maruz kalmıştı.
İYİ PARTİLİ KORKMAZ'DAN PAYLAŞIMI
Güneş'in fotoğrafını paylaşarak nefret kusan Mehmet Emin Korkmaz, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban. AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var!" ifadelerini kullanarak Anadolu insanını ve kıyafetlerini aşağılamaya yeltendi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin Mehmet Emin Korkmaz olduğu tespit edilmişti.
TUTUKLANDI
Korkmaz, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Mahkemede de ifade veren Korkmaz, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.
PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
Yaşanan gelişmenin ardından İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ı partiden ihraç etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU
Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın Akgün ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunmuştu.
Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, şunları kaydetti: "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."
Faruk Acar da paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullanmıştı.