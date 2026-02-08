28 şubat zihniyet hortladı! İYİ Partili isimden alçak paylaşım: AK Parti'den tokat gibi yanıt

Güneş'in fotoğrafını paylaşarak nefret kusan Mehmet Emin Korkmaz, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban. AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var!" ifadelerini kullanarak Anadolu insanını ve kıyafetlerini aşağılamaya yeltendi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (X)

AK PARTİ'DEN TOKAT GİBİ YANIT: "SİZİN KİBRİNİZ BİZİ YENEMEYECEK"

İYİ Partili ismin bu hadsiz çıkışına AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan tokat gibi bir yanıt geldi. Albayrak, kıyafet üzerinden yapılan bu saldırının aslında milletin iradesine yapıldığını belirterek, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini 'cahillik' sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız" sözleriyle Anadolu irfanının bu karanlık zihniyete geçit vermeyeceğini vurguladı.

TEPKİLERİ GÖRÜNCE HESABINI KAPATTI

Milletin değerlerini ve kıyafetini hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal paylaşımı, sosyal medyada büyük bir öfke dalgasına neden oldu. Vatandaşların ve siyaset dünyasının sert tepkileriyle köşeye sıkışan İYİ Partili Korkmaz, yaptığı hakaretlerin arkasında duramayarak çareyi sosyal medya hesabını tamamen kapatmakta buldu.