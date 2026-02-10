Instagram’da takip TikTok’ta tuzak! İşte çocuk avcılarının alçak yöntemleri
Sanal dünyanın 'beğen' butonu, suç şebekelerinin kapısını aralıyor. Emniyet yetkilileri, çocukların dijital platformlarda nasıl adım adım suça sürüklendiğini TBMM’de tek tek anlattı.
Komisyona bilgi veren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alperen Süer çocukları kullanan suç çetelerinin örgütlendikleri dijital platformları önce propaganda ardından da iletişim amaçlı kullandığını bildirdi.
LÜKS HAYATA ÖZENDİRİYORLAR
Suer, çetelerin propaganda aşamasında ilk başta lüks hayatı özendirici paylaşımlar yaptığını, bu yönde lüks villalarda ve araçlarla çektirilen fotoğrafları kullanarak mesaj verdiklerini kaydetti. Süer, çetelerin yine kendileriyle özdeşleştirdikleri "kartal", "gülen yüz" gibi işaretleri kullandıklarını ifade etti.
Kendilerini güçlü göstermek için farklı fonksiyona sahip silahlarla çektirilen fotoğrafların paylaşıldığına dikkat çeken Süer, "mafyatik dizi, film karakterleri ve yeni nesil rap müziklerle de suç örgütleri bağdaştırılarak ve birleştirilerek yine özendirici paylaşımlarda bulunuyorlar. Bazı rap şarkıları görünürde herhangi bir şarkı ancak bunu bilen çocuklar için ya da bilinçaltı için bol bol mesaj veren paylaşımlar yapılıyor bu sayede" değerlendirmesini yaptı.
İLK ADIM BEĞENME
Süer, çetelerin çocukla iletişim aşamasında ise ilk adımının paylaşımlarını beğenme, olumlu ya da olumsuz yorum yapma olduğuna vurgu yaparak ardından özel iletişime geçme ve tanıma aşamasına geçildiğini kaydetti. Süer, şunları kaydetti:
"Hesapların yüzde 99'u yurt dışında olduğu ve yönetildiği için bu çetelerin yöneticileri karşılarında kolluk kuvveti mi, gerçek şahıs mı ya da kendilerine düşman başka bir suç örgütü mü var, bunu anlamak için özel iletişime geçiyorlar. TikTok ve Instagram'da ya da diğer iletişim araçlarında özel olarak görüşüyorlar. Sonrasında çete yöneticilerince onaylanmış, onay almayan kişinin giremeyeceği kapalı gruplarda propagandaya devam ediyorlar."