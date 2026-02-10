Bakan Tunç'tan Yeni Anayasa mesajı: Milletimize borcumuzdur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik kıyafeti üzerinden yapılan hakaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısı sırasında telefonla görüştüğü Zeynep Güneş'in sözlerinin, Türkiye'de yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Bakan Tunç, "Zeynep Güneş'in sözlerine ilişkin, "Zeynep Başkanımız son derece haklıdır. Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Bakan Tunç, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda hayata geçirilen reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunun büyük ölçüde zayıflatıldığını belirterek, "bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin BEYAZ oylarıyla "evet" dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir" dedi.