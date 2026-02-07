Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'de
Ürdün Kralı II. Abdullah, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geldi. Ziyaret kapsamında İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.
Ürdün Kralı II. Abdullah'ın Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ziyarette bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılayacak.
Karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşecek.
ÜRDÜN KRALI'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HÜSEYİN BİN ALİ NİŞANI TEVCİHİ
Program kapsamında heyetler arası görüşmeler ve sonrasında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından Başkan Erdoğan'a Hüseyin Bin Ali Nişanı tevcih edilecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.
Konuya ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle: "Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır."