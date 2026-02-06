CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de depremzede aileye ziyaret

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte, Osmaniye'deki tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti. İşte kare kare o anlar...

Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de depremzede aileye ziyaret 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak' temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de depremzede aileye ziyaret 2

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte, tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de depremzede aileye ziyaret 3

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OSMANİYE'DE DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET

İşte o anlar...

Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de depremzede aileye ziyaret 4

İşte kare kare o anlar...

Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de depremzede aileye ziyaret 5

İşte kare kare o anlar...

Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de depremzede aileye ziyaret 6

İşte kare kare o anlar...

Mobil uygulamalarımızı indirin