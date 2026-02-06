Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de depremzede aileye ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak' temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte, tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti.