Başkan Erdoğan'dan 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda Özgür Özel'e tepki: Hizmet edene engel olma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan en zorlu sınavlardan birini yaşadıklarını söylerken, Türk milletinin dirayet sahibi bir millet olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca CHP lideri Özgür Özel’i polemik yapmakla eleştirerek, hizmete engel olunmaması çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenen "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına Osmaniye'nin ilçelerinden gelenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Aynı şekilde deprem bölgemiz başta olmak üzere buradan 81 ilimizin tamamına, 86 milyon vatandaşımızın her birine gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Cebelibereket Sancağı'nın merkezinde, Kuvayımilliye ruhunun ete kemiğe büründüğü yerde Çukurova'nın bu bereketli topraklarında sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Millet olarak yüreklere kor bir ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin 3'üncü seneidevriyesinde Osmaniyelilerle bir arada olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, asrın felaketinde ebediyete irtihal eden 53 bin 697 vatandaşın her birine Cenabıallah'tan rahmet diledi.

Alandakileri deprem şehitleri için Fatiha suresini okumaya davet eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'im deprem şehitlerimizin kabirlerini nur, mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de Peygamber Efendimizin, 'Liva-ül Hamd' ismiyle müsemma sancağı altında tüm şehitlerimizle inşallah haşr-u cem eylesin. Aynı gün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan bu kardeşlerimizi unutmayacak, onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağız. Burada bulunan siz kıymetli kardeşlerime, sizlerin şahsında tüm depremzedelerimize ve milletimizin tamamına bugün bir kez daha sabrıcemil diliyorum. Rabb'im böylesi zor imtihanlarla bizleri bir daha yüz yüze getirmesin. Ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten muhafaza buyursun.

Burada şu gerçeği tüm kalbimle, bugün sizlerle paylaşmak isterim: Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, zamanı durduramaz, kaybettiğimiz canları ne yazık ki geri getiremeyiz. Evet, zaman pek çok şeyin ilacıdır, şifasıdır, yaralarımızın merhemidir. Ama şurası da bir gerçek ki bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez. 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımızın kimi anne babasını kimi kardeşini kimi canından çok sevdiği evladını kimi de yoldaşını, hayat arkadaşını kaybetti. Nice kalpler dağlandı, nice hayatlar yarım kaldı, nice canlar bir gecede ahiret yurduna göç eyledi. Tüm bunlar şüphesiz bir milletin tarihi boyunca yaşayacağı en zorlu sınavlardan, hafızasında taşıyacağı en çetin imtihanlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır, tevekkül ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda bu dirayet sahibi milleti görüyorum. Dirayet sahibi Osmaniye'yi görüyorum."

"BİRBİRİMİZİN YARALARINI SARDIK VE SARACAĞIZ"

Ümitsiz olmayı, yeise kapılmayı yasaklayan bir inancın mensupları olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Biz Müslümanız. Acımız tabii ki fazla, yaşayacağız, yasımızı tabii ki tutacağız ama geleceğe bakmayı, ne olursa olsun yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olduk ve olacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa hepsine sıkı sıkıya sarılacak, bunlara sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Alana baktığında tüm bunları başarabilmiş, en karanlık gecelerde hem devletine hem milletine güvenebilmiş, el ele, sırt sırta, yürek yüreğe vererek bu zorlukların üstesinden gelebilmiş bir vakar tablosu, bir umut zaferi gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan da büyük gurur ve bahtiyarlık duyuyorum. Eğilmediğiniz için yıkılmadığınız için umutsuzluk girdabına düşmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 11 ilimizde 120 bin kilometrekarelik alanda yaşayan 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin 213 kardeşimiz ise depremden yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon vatandaşımızı bölgeden tahliye etmek durumunda kaldık. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 bin binadan yaklaşık 39 bin 555'i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar alırken, 36 bin bina ise orta hasarlı hale geldi. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 150 milyar doları buldu."

"Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 150 milyar doları buldu." diyen Erdoğan, ülke tarihinde doğal afetlerden kaynaklanan en ağır ekonomik kayba yol açan bu tutarın Türkiye'nin 2023'teki milli gelirinin yüzde 9'una tekabül ettiğine dikkati çekti.

Devlet olarak depremin ilk anından itibaren dakikalar içerisinde harekete geçtiklerini ve 650 bin personeli hızlıca sahaya intikal ettirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu süreçte bakanlıklarımız, belediyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Hamdolsun sonunda devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik."

"HEPSİNİN HEVESİ KURSAKLARINDA KALDI"

Hükümet olarak vatandaşların hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken, ana muhalefetin başını çektiği bazı çevrelerin depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yaptığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Millet ve memleket hayrına ne kadar proje, eser, hizmet ve yatırım varsa hepsine çamur atmayı vazife sayan bu hazımsızlar, bu depremzedelerimizin acılarını menfaate çevirmeye, duygularını istismar etmeye çalıştılar. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Çıktılar hep bir ağızdan koro halinde 'Devlet vatandaşını yalnız bıraktı.' dediler. 'Arama kurtarma faaliyetleri, yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor.' dediler. 'Bunlar bu evleri bitiremez.' dediler. İşte evler burada. Evler burada. Kardeşlerim, bunların 'bitmez' dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne de ellerini taşın altına koydular. Maalesef böyle bir mesele bile ne yazık ki bunların gündemine gelmedi. Burada da partizanca davrandılar. Peki sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bunların bizleri yıldırmayı, bizim irademizi kırmayı amaçlayan toksik siyasetine teslim olmadık. 'Allah'ın izniyle biz bu işin altından kalkarız.' dedik ve hemen işe koyulduk. Sadece 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. İttifak ve iktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik."

"BARİ BUGÜN 455 BİN KONUTU TESLİM EDEN DEVLETİNE TEŞEKKÜR ET"

Erdoğan, bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını tamamladıklarını belirterek, "27 Aralık'ta Hatay'ımızda 455 bininci afet konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize gönül huzuruyla teslim ettik. İlk günden itibaren bize inanan, güvenen ve samimiyetle destek olan tüm vatandaşlarımıza sizlerin şahsında canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu aziz millete layıkıyla hizmet etmeyi, bu aziz milletin hizmetkarı olmayı şahsıma nasip eden Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun diyorum." dedi.

Anma yıl dönümlerinin siyasi polemik yapma, birilerine laf yetiştirme günleri olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugünler hem acımızı paylaşma hem kayıplarımızı özlemle yad etme hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ne yazık ki ana muhalefet başındaki zat, 4 gündür akla, vicdana, ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Laf ola beri gele misali boş atıp, dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Varsa bir eserin, icraatın, projen çıkar millete anlatırsın. Ama eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın. Ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın. Hatasını kabul etse, belki biraz mahcup olsa, biraz kendini düzeltse biz de acemiliğine verir, bir yere kadar anlayışla karşılarız. Fakat bunda o erdem de yok. Öyle ya, madem bir işin ucundan tutmuyorsun bari hizmet edene engel olma. Madem Türkiye'ye hiçbir faydan yok bari faydası olana engel çıkartma."

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız. Bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Ortadaki başarıyı gör. Verilen emekleri, dökülen terleri kuru bir cümleyle de olsa takdir et. Gözü var, görmüyor. Kulağı var, duymuyor. Dili var, hakkı konuşmuyor. İhtirasları boylarını aşan bu kifayetsizlere sadece şunu hatırlatmak isterim. Ters çevirmekle kuyudan minare olmaz. Hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. Sizin de yalanlarınız, çarpıtmalarınız hakikatin yerini alamaz. Siz inkar etseniz de milletim bizim ne yaptığımızı çok iyi biliyor. İşte eserler ortada. Konutlar ortada. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. 6 Şubat 2023'ten beri 11 ilimizi ayağa kaldırmak için nasıl çırpındığımızın en yakın şahidi, işte bu meydandaki kardeşlerimdir."

(FOTO: AA )

Deprem bölgesi için neler yapıldığını genel hatlarıyla ifade etmekte fayda gördüğünü belirten Erdoğan, "Depremin yol açtığı kayıp ve zararların telafisi için bugüne kadar toplam 3,6 trilyon lira yani 90 milyar dolar civarında kaynak kullandık. Hasarların onarılması ve şehirlerimizin depreme karşı daha dirençli hale getirilmesi için 2026 yılı bütçemizde 653 milyar lira ödenek ayırdık." bilgisini paylaştı.

"Afet bölgesindeki evlatlarımızın eğitimi üzerinde durduğumuz konuların başında yer alıyor." diyen Erdoğan, bölgedeki 119 bin 200 dersliğin 9 bin 800'ünün kullanılamaz duruma geldiğini, 14 bin 310 derslik inşa edildiğini, 2 bin 965 dersliğin güçlendirme çalışmalarını bitirdiklerini, toplam derslik sayısını 126 bin 675'e çıkardıklarını anlattı.

"DEPREM İLLERİNDE 14 BİN 400 YATAK KAPASİTELİ 15 YENİ YURT PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ"

Deprem illerindeki gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 14 bin 400 yatak kapasiteli 15 yeni yurt projesi yürüttüklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum, sağlık altyapısında meydana gelen hasarın telafisi için 123 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 devlet hastanesini bitirdik. İbadethanelerimizi ihya ettik. Kütüphanelerimizi ayağa kaldırdık. Kültür varlıklarımızı, tarihi yapılarımızı ve müzelerimizi onardık. Adalet ve emniyet hizmetlerinin hiçbir aksaklığa mahal verilmeden devam ettirilmesi için gerekli tüm adımları attık. Deprem bölgemizde 203 bin metrekare büyüklüğünde 3 adalet binası ve 1 ceza infaz kurumu inşa ederek hizmete açtık. Toplam 224 bin metrekarelik 9 adalet binası ile 1 ceza infaz kurumunun yapımını da yakında tamamlıyoruz."

Başkan Erdoğan, 60 emniyet binasının inşa ve onarımı ile Jandarma'ya ait 29 hizmet binasının yapımını ve 143 binanın güçlendirme işlemlerini tamamladıklarını, 10 adet hizmet binasının yapımının ise sürdüğünü söyledi.

"ESNAFIMIZIN, SANAYİCİMİZİN, ÇİFTÇİMİZİN, ÜRETİCİMİZİN HEP YANINDA OLDUK"

Depremden etkilenen 11 ildeki huzurevleri, çocuk evleri ve sosyal hizmet merkezleri gibi hizmet binalarını da yeniden ihya ettiklerini anlatan Erdoğan, "Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, üreticimizin hep yanında olduk. Mücbir sebep hallerini 2025 yılı sonuna kadar uzattık. Prim borçlarını erteledik ve bu borçların 31 Mart 2026'ya kadar yapılandırılmasının önünü açtık." diye konuştu.

Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yerel yönetimlere ciddi miktarda nakdi yardımda bulunduklarını ifade eden Erdoğan, "Böylelikle yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarla birlikte eğitim ve sağlık gibi ana hizmetlerin de karşılandığı yaşam alanları oluşturduk." dedi.

İçme suyu ve atık su altyapılarının hızla tesis edilmesi amacıyla 11 deprem ilinde 8 bin kilometre uzunluğunda boru hattı inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, "Su ve sulama alanında devam eden yatırımlarımız bittiğinde 110 milyar liralık bir rakamı bölgemiz için kullanmış olacağız." ifadesini kullandı.

(FOTO: AA )

"ULAŞIM YATIRIMLARI İÇİN HARCADIĞIMIZ TUTAR 80 MİLYAR LİRAYI BULUYOR"

Ulaşım yatırımları için harcanan tutarın 80 milyar lirayı bulduğunu açıklayan Erdoğan, konuşmasında şu bilgileri de paylaştı:

"Yeni yerleşim alanlarının ulaşımı için 294 kilometrelik bağlantı ve imar yolu yaptık. Enerji ve madencilik sektörlerindeki zararları önemli ölçüde telafi ettik. Depremde zarar gören demiryolu hatlarının onarımını gerçekleştirdik. Hatay ve Malatya havalimanlarını onararak sivil uçuşları açtık. Her iki havalimanımız da inşallah yıl sonuna kadar tam kapasite hizmet vermeye başlayacak. Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin yapımını da bu sene bitireceğiz. Deprem bölgemizdeki haberleşme altyapımızı da hızla yenileyerek daha güçlü bir seviyeye taşıdık. 6 Şubat öncesinde 58 bin kilometre olan fiber uzunluğumuz, bugün 80 bin kilometreye ulaştı. Yaklaşık 5 bin 300 adet kalıcı baz istasyonu kurduk. Sanayi yatırımlarımızı da süratle hayata geçiriyoruz. Daha burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak nice yatırımı, desteği depremden etkilenen şehirlerimizin emrine verdik."

(FOTO: AA )

"BÜTÜN BUNLARI KARDEŞLİKLE, DAYANIŞMAYLA, PAYLAŞMAYLA BAŞARDIK"

Alanda, deprem bölgesinde son 3 yılda yapılanları anlatan videonun gösterilmesinin ardından Erdoğan, "Bütün bunları kardeşlikle, dayanışmayla, paylaşmayla başardık. İnşallah omuz omuza verip çok daha fazlasını yine sizlerle birlikte başaracağız." dedi.

Depremden sonra Osmaniye'de pek çok faaliyet yürüttüklerini kaydeden Erdoğan, "Depremde zarar gören okullarımızın imarından, Korkut Ata Üniversitemizin bakım ve onarım çalışmalarına, sağlıktan ulaştırma ve tarım alanındaki ihtiyaçların giderilmesine kadar her sıkıntısında şehrimizin yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Bugün konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere inşası tamamlanan 12 bin 557 bağımsız bölümün resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, ayrıca 67 bin 813 metrekare büyüklüğündeki millet bahçesi ile diğer yatırımları vatandaşların hizmetine verdiklerini söyledi.

Toplam yatırım tutarı 74 milyar 961 milyon lira olan 116 kalem yatırımın Osmaniye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yatırımlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Başkan Erdoğan, "Sizlere şunun da müjdesini vermek istiyorum. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganı ile başlattığımız 500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye'mize 2 bin 990 konut tahsis ettik. Deprem konutlarımız gibi sosyal konutlarımızı da söz verdiğimiz vakitte inşallah sizlere teslim edeceğiz. Şundan emin olunuz, size ve milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmayacak, şahsımıza ve ittifakımıza olan teveccühünüzü asla boşa çıkarmayacağız." diye konuştu.

Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Anma programımıza teşrif eden her bir kardeşime, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere diğer genel başkanlarımıza da tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

(FOTO: AA )

NOTLAR

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu sonrası Haraz Mahallesi Nur Camisi Müezzini Mehmet Fatih Akın Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Yapımı tamamlanan konutların anahtar tesliminin ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş dua okudu. Kurdele kesimiyle toplu açılışlar gerçekleştirildi.

Alanda, "Reisler Osmaniye'de. N'Golo Kante Fenerbahçe'de. Teşekkürler Reisim." pankartı açıldı.

Töreni, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca davet edilen ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'dan 32 uluslararası basın mensubu da takip etti.