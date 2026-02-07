Dolmabahçe'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Ürdün Kralı II. Abdullah'ı kabul etti

(FOTO: AA )

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

(FOTO: AA )

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı İstanbul'da ağırladı. Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkiler yanı sıra Gazze, Yemen ve Somali'deki son durum başta olmak üzere kritik stratejiler masaya yatırıldı. Bir saat boyunca süren zirvenin ardından iki lider, akşam yemeğinde bir araya geldi.

1 SAATLİK GÖRÜŞMENİN DETAYLARI A HABER'DE

A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Liderler arasındaki ikili görüşme yaklaşık bir saati buldu" sözleriyle görüşmenin kapsamına dikkat çekti.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE GAZZE MESELESİ

Görüşmenin ana gündemindeki değişiklikleri Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler oluşturdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmelere sunulan Kutludağ, "Bölgedeki istikrarın devam etmesi için neler yapılabileceği, Gazze'de yaşananlar, Yemen ve Somali'deki istikrar destekleri şüphesiz ki başlıkların en başında geliyor" ifadesini kullandı. Ayrıca görüşmede İran sorununun yeniden bir başlık olarak değerlendirildiği belirtildi.

15 YIL SONRA GELEN TİCARİ HAREKETLİLİK

Zirvenin bir diğer önemli boyutu ise ekonomik ve lojistik iş birliği oldu. Türkiye ve Ürdün arasındaki ticaret hacmini artıracak adımların konuşulduğu toplantıda, günlük günlerde yaşanan bir gelişme yeniden anıldı. Kutludağ, "15 yılın ardından ilk kez Türkiye sınırlarından geçen Ürdün tırları, ticaret ve ulaşımın büyüme ivmesini gösteren önemli bir detay oldu" sözleriyle iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendiğini vurguladı.

DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLECEK

Resmî temasların ardından iki lider akşam yemeğine geçti. Bu özel davet sırasında bir nişan töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kutludağ, "Yemek sırasında Ürdün Kralı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hüseyin Bin Ali Nişanı' takdim edilecek" bilgi paylaşarak toplantıların bu anlamlı törenle taçlanacağını aktardı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Konuya ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle: "Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır."