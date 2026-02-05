CANLI YAYIN

CANLI | 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti! Deprem şehitleri dualarla anıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Asrın felaketinin yaşandığı kara gece hala ilk günkü gibi hafızalarda… Yaklaşık 53 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla kişinin yaralandığı felaketin yıl dönümünde deprem şehitleri için anma programı düzenlendi. A Haber ekibi 11 ilde gerçekleşen sessiz yürüyüşlerin ardından vatandaşların acılarına ortak olarak bölgedeki son durumu aktardı.

Türkiye, tarihler 6 Şubat 2023 tarihini gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerle büyük bir felaketle sarsıldı. 11 ili etkileyen "Asrın felaketi"nde 53 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi ise yaralandı. Facianın 3. yıl dönümünde deprem şehitleri düzenlenen törenlerle anılırken, aradan yıllar geçse de acı ilk günkü gibi taze kaldı.

İŞTE YURT GENELİNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

BAKAN URALOĞLU: YÜREĞİMİZİ YAKAN BU ACIYI UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Bakan Uraloğlu; "6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.
Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için; şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız.

Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun." 

OSMANİYE'DE MİLYONLARCA KİŞİ SESSİZ YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye'de binlerce kişi bir araya gelerek hayatını kaybedenler için anma törenine katıldı. Vatandaşlar saat 04.17'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanırken, kortej eşliğinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. A Haber muhabiri  Ahmet Çelik Osmaniye'deki son durumu aktardı. 

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN YIL DÖNÜMÜNDE SESSİZ YÜRÜYÜŞ! A HABER OSMANİYE'DE

A Haber muhabiri  Ahmet Çelik'in aktardıkları ise şöyle; 

"Acı felaketin yaşandığı illerden biri olan Osmaniye'deyiz. Devlet Bahçeli Meydanı'nda az önce tören başladı ve dualar edildi. An itibarıyla sessiz yürüyüş başladı ve Deprem Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleşecek. 6 Şubat depremlerinde 1006 canımızı kaybettik Osmaniye'de. En çok yıkımın yaşandığı Adnan Menderes mahallesi oldu. 687 binanın tamamen çöktüğünü ve çok sayıda yaralımız olduğu bilgisini paylaşmış olalım. Osmaniye'de yaralar sarıldı ve TOKİ konutları yapıldı. Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TOKİ konutların açılış törenini gerçekleştirecek. Burada sessiz yürüyüş meşalelerle gerçekleşiyor. 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Deprem Anıtı'na ulaşmış olacağız ve vatandaşlar, hayatını kaybedenler için karanfil bırakmasının ardından yürüyüşünü gerçekleştirecek. "

 

ZONGULDAK'TA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Zonguldak'ta anma programı düzenlendi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Madenci Anıtı önünde toplanan kalabalık, hayatını kaybedenleri dualar ve karanfillerle andı.

Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından organize edilen anma programı, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de başladı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, katılımcılar ellerindeki karanfilleri deprem bölgesinde büyük kahramanlık gösteren madencileri simgeleyen Madenci Anıtı'nın önüne bıraktı.

 
BAKAN YERLİKAYA ADIYAMAN'DAKİ SESSİZ YÜRÜYÜŞE KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.

Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.

A HABER MALATYA'DAKİ DEPREM ŞEHİTLİĞİ'NDE 

Asrın felaketinin yıl dönümünde A Haber ekipleri 11 ildeki anma törenlerine katılarak vatandaşların acılarına ortak oluyor. A Haber muhabiri Barış Türel Malatya'daki deprem şehitliğinde son durumu aktardı. 

6 ŞUBAT ASRIN FELAKETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE ZAMAN DURDU! A HABER MALATYA'DA

Barış Türel'in açıklamalarından satır başları 

"Acı felaketin üzerinden 3 yıl geçti. Depremin yaşandığı günün üzerinden 11 ilde yeniden ayağa kaldırma çalışmaları gerçekleşti ve süreç devam ediyor. Konutlar ve iş yerleri yapılmaya devam ederken yüreklerdeki acı geçmek bilmiyor. Burada mezarlıktayız ve deprem şehitliğinin olduğu noktadayız. Bütün mezar taşlarında tarihler aynı isimler farklı... O günleri tekrar hatırladığımızda çok büyük acılarla maalesef sınandık. 1251 vatandaşımız Malatya'da hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybedenler buraya gelerek şehitlerimizi mezarı başında ziyaret ederek dualar ediyor. "

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ACINIZ ACIMIZ, YASINIZ YASIMIZDIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah’tan sabır niyaz ediyorum. Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin."

ASİ NEHRİ'NDE DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN KARANFİL ATILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da saat 04.17'de sessiz yürüyüş düzenlendi. Depremin üçüncü yıldönümündeki anma etkinliklerinde, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay’da, felaketin üçüncü yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar gece yarısı bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü ve depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların Atatürk Caddesi’nden başlattığı sessiz yürüyüş, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Asrın felaketinin yaşandığı 04.17’deki ilk deprem saatinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 3 semavi dinin temsilcileri tarafından dua edildi.

Burada yapılan duaların ardından kalabalık, Asi Nehri’ne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı

HATAY'DA GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Asrın felaketinin en çok etkilendiği şehirlerden Hatay'da milyonlar saatler 04,17'yi gösterdiğinde cadde ve sokaklarda bir araya gelerek deprem şehitlerini andı. A Haber muhabiri Yağmur Aksu, Antakya'dan aktardı. 

ASRIN FELAKETİNDE DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA TÖRENİ! A HABER HATAY'DA

Aksu'nun aktardıklarından satır başları...

Hatay'da 65 saniye boyunca hayat durdu saatler 04.17'yi gösterdiğinde. Milyonlarca kişi Atatürk Caddesi'nde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi'nde sona erdi. Acının en derin yaşandığı şehirde milyonlarca kişi toplandı. 

DEVLET VE MİLLET EL ELE 

Asrın felaketinin yıl dönümünde acı ilk günkü gibi, yakınlarını kaybedenlerin gözyaşları sel oldu. Deprem şehitleri yalnız değil, on binlerce yüz binlerce kişi saatler 04.17'yi gösterdiğinde bir araya gelerek yakınlarını andı. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve insanlar şehitlerimizi anmak için tek yürek oldu. Devlet elini hiç bir zaman çekmedi. Burada da çok şey değişti. Hatay'da geçtiğimiz yıl buraya geldiğimizde çok şeyin değiştiğine şahit olduk. Devlet ve millet el ele vererek Hatay'da güçlerini birleştirdi. Şuan da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken çok sayıda kişi dualar ediyor. 

BAKAN KURUM: ALLAH BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı. Bakan Kurum açıklamasında; "6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye’nin yasını, Türkiye’nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı. 
 

KABİR ZİYARETLERİ GECEDEN BAŞLADI

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.

Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Hançer, AA muhabirine, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu. 

ADIYAMAN'DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremi 3'ncü yılında yaklaşık 53 bin deprem şehidi düzenlenen törenlerle anılıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar kent meydanlarına akın ederken deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunarak dualar ediliyor. A Haber muhabiri Yüksek Akalan, Adıyaman Saat Kulesi Meydanı'ndan yaşanan tarifsiz acıya tanıklık ederek son durumu aktardı. 

6 ŞUBAT DEPREMİNDE 3'ÜNCÜ YIL! DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın açıklamalarından satır başları 

Saat Kulesi Meydanı ve bu alanda şu an itibarıyla, üç yıl önce yakınlarını kaybeden; arkadaşını, çocuğunu, annesini, babasını kaybeden binlerce kişi bu meydana geldi. Sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi aslında. Sessiz yürüyüş içinde insanlar çığlıklarını yansıttılar ve bu meydana geldiler. Birazdan bu noktada dualar edilecek, karanfiller bırakılacak ve üç yıl önceki dakikalar 04:17’yi gösterdiğinde tüm Türkiye olarak acı bir güne uyanmıştık. 


Ve an itibarıyla bulunduğumuz Saat Kulesi Meydanı’nda sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından bu meydanda birazdan dualar edilecek ve şu an zannediyorum ki ekranlarınıza sesler geliyordur: "Sesimi duyan var mı?" Aslında bu bir umuda seslenişti. Günlerce enkaz altında kalan canlarımızı aramıştık ve o arayışta sessizliğe bürünüp "Sesimizi duyan var mı?" diye çığlıklar atmıştık.

Kimi vatandaşlarımız günler sonra enkaz altından çıkmıştı, kimileri ise ne yazık ki hayatını kaybetmişti. İşte o acı günün ardından üç yıl geçti; ancak bugün itibarıyla acılarımız hala taze ve o gün hayatını kaybeden yakınlarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız unutulmadı ve bir ömür de unutulmayacak.


Burada yine bazı vatandaşlar pankartlar açtı: "Biz o gece ölmedik ama yaşamayı da bıraktık" pankartını görebiliyorum. Binlerce kişi yakınlarını o gece kaybetmişti ve an itibarıyla Saat Kulesi’nin hemen sağ tarafında o gece hayatını kaybedenlerin, vatandaşlarımızın yine resimlerini görebiliyoruz. Yine bu noktaya birazdan karanfiller bırakılacak hayatını kaybedenlerin anısına.

 

 

BAKAN MEMİŞOĞLU DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesine ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Hatay Altınözü Devlet Hastanesinde görevliyken 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde evinde eşi ve 6 aylık bebeği ile hayatını kaybeden hemşire Latife Gümüş'ün ailesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ziyaretinde Gümüş'ün enkazdan sağ kurtarılan ve babaanne ile dedeleri tarafından büyütülen 2 erkek çocuğu ile sohbet etti. 

GALATA KULESİNDE VİDEO YANSITILDI

Türkiye Beyazay Derneğince, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'ne video yansıtıldı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Kuleye, depremlerin ardından engelli kalan depremzedelerin görüntüleri ile "6 Şubat'ta sadece binalar yıkılmadı, insanların bedensel bütünlüğü de enkazların altında kaldı. Engellilik bir kader değil, sağlam olmayan yapıların bedelidir." yazısının yer aldığı video yansıtıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Amacımız yalnızca kaybettiklerimizi anmak değil, hayatta kalan fakat yaşamı geri dönülmez biçimde değişen bireyleri görünür kılmaktır. Bu yansıtım, afet sonrası değil afet öncesi alınması gereken önlemlerin, erişilebilir ve güvenli yaşam hakkının altını çizen güçlü bir çağrıdır. Beyazay, bu farkındalık çalışmasıyla kamuoyuna şu çağrıyı yapmaktadır: 'Depremleri değil ihmalleri konuşalım, engelliliği değil engel yaratan sistemi sorgulayalım ve bir daha hiçbir hayat, sağlam olmayan temeller yüzünden yarım kalmasın.'" 

GAZİANTEP'TE DEPREMLERİŞN YIL DÖNÜMÜNDE ANMA TÖRENİ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

​Depremlerde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın bulunduğu alanda düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, enkaz alanına karanfiller bırakıldı, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin enkaz alanına bıraktığı fotoğraflar ve çiçekler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik kapsamında katılımcılara helva ikram edildi.

​​

DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ünlüer, üç yıldır her yıl dönümünde vatandaşlarla bir araya gelerek acıyı birlikte paylaştıklarını belirterek, "Bu büyük afette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat tarihinin kent için sıradan bir gün olmaktan çıktığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

