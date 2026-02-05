CANLI | 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti! Deprem şehitleri dualarla anıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Asrın felaketinin yaşandığı kara gece hala ilk günkü gibi hafızalarda… Yaklaşık 53 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla kişinin yaralandığı felaketin yıl dönümünde deprem şehitleri için anma programı düzenlendi. A Haber ekibi 11 ilde gerçekleşen sessiz yürüyüşlerin ardından vatandaşların acılarına ortak olarak bölgedeki son durumu aktardı.
Türkiye, tarihler 6 Şubat 2023 tarihini gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerle büyük bir felaketle sarsıldı. 11 ili etkileyen "Asrın felaketi"nde 53 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 100 binden fazla kişi ise yaralandı. Facianın 3. yıl dönümünde deprem şehitleri düzenlenen törenlerle anılırken, aradan yıllar geçse de acı ilk günkü gibi taze kaldı.
BAKAN URALOĞLU: YÜREĞİMİZİ YAKAN BU ACIYI UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Uraloğlu; "6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.
Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.
Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için; şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız.
Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun."
OSMANİYE'DE MİLYONLARCA KİŞİ SESSİZ YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye'de binlerce kişi bir araya gelerek hayatını kaybedenler için anma törenine katıldı. Vatandaşlar saat 04.17'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanırken, kortej eşliğinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik Osmaniye'deki son durumu aktardı.
A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in aktardıkları ise şöyle;
"Acı felaketin yaşandığı illerden biri olan Osmaniye'deyiz. Devlet Bahçeli Meydanı'nda az önce tören başladı ve dualar edildi. An itibarıyla sessiz yürüyüş başladı ve Deprem Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleşecek. 6 Şubat depremlerinde 1006 canımızı kaybettik Osmaniye'de. En çok yıkımın yaşandığı Adnan Menderes mahallesi oldu. 687 binanın tamamen çöktüğünü ve çok sayıda yaralımız olduğu bilgisini paylaşmış olalım. Osmaniye'de yaralar sarıldı ve TOKİ konutları yapıldı. Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TOKİ konutların açılış törenini gerçekleştirecek. Burada sessiz yürüyüş meşalelerle gerçekleşiyor. 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Deprem Anıtı'na ulaşmış olacağız ve vatandaşlar, hayatını kaybedenler için karanfil bırakmasının ardından yürüyüşünü gerçekleştirecek. "
ZONGULDAK'TA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından organize edilen anma programı, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de başladı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, katılımcılar ellerindeki karanfilleri deprem bölgesinde büyük kahramanlık gösteren madencileri simgeleyen Madenci Anıtı'nın önüne bıraktı.