CANLI | 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti! Deprem şehitleri dualarla anıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremi 3'ncü yılında yaklaşık 53 bin deprem şehidi düzenlenen törenlerle anılıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar kent meydanlarına akın ederken deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunarak dualar ediliyor. A Haber muhabiri Yüksek Akalan, Adıyaman Saat Kulesi Meydanı'ndan yaşanan tarifsiz acıya tanıklık ederek son durumu aktardı.

A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın açıklamalarından satır başları

Saat Kulesi Meydanı ve bu alanda şu an itibarıyla, üç yıl önce yakınlarını kaybeden; arkadaşını, çocuğunu, annesini, babasını kaybeden binlerce kişi bu meydana geldi. Sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi aslında. Sessiz yürüyüş içinde insanlar çığlıklarını yansıttılar ve bu meydana geldiler. Birazdan bu noktada dualar edilecek, karanfiller bırakılacak ve üç yıl önceki dakikalar 04:17’yi gösterdiğinde tüm Türkiye olarak acı bir güne uyanmıştık.



Ve an itibarıyla bulunduğumuz Saat Kulesi Meydanı’nda sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından bu meydanda birazdan dualar edilecek ve şu an zannediyorum ki ekranlarınıza sesler geliyordur: "Sesimi duyan var mı?" Aslında bu bir umuda seslenişti. Günlerce enkaz altında kalan canlarımızı aramıştık ve o arayışta sessizliğe bürünüp "Sesimizi duyan var mı?" diye çığlıklar atmıştık.

Kimi vatandaşlarımız günler sonra enkaz altından çıkmıştı, kimileri ise ne yazık ki hayatını kaybetmişti. İşte o acı günün ardından üç yıl geçti; ancak bugün itibarıyla acılarımız hala taze ve o gün hayatını kaybeden yakınlarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız unutulmadı ve bir ömür de unutulmayacak.



Burada yine bazı vatandaşlar pankartlar açtı: "Biz o gece ölmedik ama yaşamayı da bıraktık" pankartını görebiliyorum. Binlerce kişi yakınlarını o gece kaybetmişti ve an itibarıyla Saat Kulesi’nin hemen sağ tarafında o gece hayatını kaybedenlerin, vatandaşlarımızın yine resimlerini görebiliyoruz. Yine bu noktaya birazdan karanfiller bırakılacak hayatını kaybedenlerin anısına.