Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Küllerinden doğdu yine Türkiye'min gücüne bak! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den Osmaniye ziyareti

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, depremin vurduğu illerde hüzün ve özlem halen dinmiyor. Devlet tüm gücüyle yaraları sarmaya çalışırken bölgede yükselen konutlar bugün sahibini bulacak. Depremin yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Osmaniye’ye gidecek. Bölgedeki son detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

Asrın felaketinin üzerinden geçen 3 yıla rağmen depremin vurduğu illerde hüzün ve özlem dinmiyor.

Felaketin yıl dönümünde Osmaniye Asri Mezarlığı'nda deprem şehitleri dualarla anılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün şehre gelerek hem incelemelerde bulunması hem de konut kura törenine katılması bekleniyor.

DEVLETİN ZİRVESİ OSMANİYE YOLUNDA

Deprem bölgesindeki son gelişmeleri yerinden aktaran A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Osmaniye'ye gelecekler. Öğle saatlerinde burada olmaları bekleniyor. Cuma namazını burada kılacaklar ve daha sonrasında kura çekimi törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.

MEZAR TAŞLARINDAKİ AYNI TARİH: 6 ŞUBAT

Depremin izlerinin hala derinden hissedildiği mezarlık alanındaki atmosferi paylaşan Çelik, "3 yıl önce yaşanan o felaketin acılarının izlerinin bulunduğu bir alandayız. Deprem şehitlerimizin defnedildiği mezarlık alanındayız. Meydana gelen asrın felaketinde 1010 vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve burada, Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Mezarların tarihleri hep aynı; Şubat'ın 6'sını gösteren mezar taşları var." sözleriyle bölgedeki acı tabloyu aktardı.

YAN YANA SIRALANAN AİLE KABRİSTANLIKLARI

Mezarlıkta ailelerini kaybeden vatandaşların hüzünlü bekleyişini dile getiren muhabir, "Bir aile var, Asker ailesi. Burada Asker ailesinden 6 kişinin mezarını yan yana görüyorsunuz. Burada gördüğünüz bu noktada hep aile kabristanlıkları olmuş durumda. Sabahın erken saatlerinde bu noktaya gelip yakınlarını ziyaret eden aileleri görmek mümkün." dedi.

İMAR ÇALIŞMALARI VE TOKİ KONUTLARINDA SON DURUM

Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara değinen Ahmet Çelik, "683 bina enkaz haline gelmişti, 8 bin 800 bina ağır hasarlıydı. İzler silindi. Şehir merkezinde TOKİ tarafından yaklaşık olarak 7 bin 455 konutun ihalesi yapıldı ve birçok konutun da şu an itibarıyla tamamlandığı bilgisini paylaşalım." şeklinde konuştu.

DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN ANLAMLI KORTEJ

Günün erken saatlerinde başlayan anma etkinliklerine dair detayları paylaşan Çelik, "Sabahın erken saatleri itibarıyla bir kortej yapıldı. Kortejin ardından deprem anıtına gidildi ve deprem şehitleri için karanfiller bırakıldı." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

