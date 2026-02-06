Küllerinden doğdu yine Türkiye'min gücüne bak! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den Osmaniye ziyareti

YAN YANA SIRALANAN AİLE KABRİSTANLIKLARI Mezarlıkta ailelerini kaybeden vatandaşların hüzünlü bekleyişini dile getiren muhabir, "Bir aile var, Asker ailesi. Burada Asker ailesinden 6 kişinin mezarını yan yana görüyorsunuz. Burada gördüğünüz bu noktada hep aile kabristanlıkları olmuş durumda. Sabahın erken saatlerinde bu noktaya gelip yakınlarını ziyaret eden aileleri görmek mümkün." dedi.

İMAR ÇALIŞMALARI VE TOKİ KONUTLARINDA SON DURUM Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara değinen Ahmet Çelik, "683 bina enkaz haline gelmişti, 8 bin 800 bina ağır hasarlıydı. İzler silindi. Şehir merkezinde TOKİ tarafından yaklaşık olarak 7 bin 455 konutun ihalesi yapıldı ve birçok konutun da şu an itibarıyla tamamlandığı bilgisini paylaşalım." şeklinde konuştu.