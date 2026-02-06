CANLI YAYIN
Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aradan üç yıl geçse de 6 Şubat'ın karanlık sabahı, yıkılan şehirler ve yarım kalan hayatlar hala ilk günkü gibi yüreklerde. 6 Şubat depremlerinin bıraktığı derin izler, üç yıl sonra bile hafızalardan silinmedi. On binlerce can kaybının yaşandığı, şehirlerin enkaza döndüğü depremden geriye hafızalara kazınan kareler kaldı. İşte o kareler...

Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor 1

6 Şubat'ın karanlık sabahı, yıkılan şehirlerle hafızalara kazındı.

ASRIN FELAKETİ'NDE HAFIZALARA KAZINAN KARELER
Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor 2

Yarım kalan hayatlar, üç yıl sonra bile ilk günkü gibi yüreklerde.

Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor 3

Yıkılan şehirlerin ardından geriye yalnızca acı dolu kareler kaldı.

Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor 4

Hafızalara kazınan kareler, depremin yarattığı fiziki ve psikolojik yıkımı gözler önüne serdi.

Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor 5

Yarım kalan hayatların izleri, enkazlar arasında kaldı.

Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor 6

Üç yıl geçmesine rağmen 6 Şubat'ın izleri silinmedi.

Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor 7

Acı, yıkım ve hafızalara kazınan anlar üç yıl sonra da taze.

