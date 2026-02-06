Asrın Felaketi'nde hafızalara kazınan kareler: Her biri yürek yakıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aradan üç yıl geçse de 6 Şubat'ın karanlık sabahı, yıkılan şehirler ve yarım kalan hayatlar hala ilk günkü gibi yüreklerde. 6 Şubat depremlerinin bıraktığı derin izler, üç yıl sonra bile hafızalardan silinmedi. On binlerce can kaybının yaşandığı, şehirlerin enkaza döndüğü depremden geriye hafızalara kazınan kareler kaldı. İşte o kareler...
6 Şubat'ın karanlık sabahı, yıkılan şehirlerle hafızalara kazındı.
Yarım kalan hayatlar, üç yıl sonra bile ilk günkü gibi yüreklerde.
Yıkılan şehirlerin ardından geriye yalnızca acı dolu kareler kaldı.
Hafızalara kazınan kareler, depremin yarattığı fiziki ve psikolojik yıkımı gözler önüne serdi.
Yarım kalan hayatların izleri, enkazlar arasında kaldı.