Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ürdün Kralı II. Abdullah, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye geliyor. Ziyaret kapsamında İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 7 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle: "Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır."