CHP’li İzmir Belediyesi’nin Elazığ’daki eğitim skandalı! 6 yıldır okulu bitiremediler

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Deprem bölgesinde adeta "taş üstüne taş koymayan" CHP zihniyeti, Elazığlı öğrencileri mağdur etmeye devam ediyor.

Büyük reklamlarla duyurulan 32 derslikli okul projesi, aradan geçen 6 yılda hala kaba inşaat seviyesinde bekliyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Atatürk Anadolu Lisesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton AŞ tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla inşa edilecekti ancak aradan geçen 6 yılda okul tamamlanamadı" sözleriyle skandalı aktardı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖDEME YAPILMADI İNŞAAT DURDU

İnşaatın durma sebebinin ise belediyenin yüklenici firmaya hak edişlerini ödememesi olduğu ortaya çıktı. Seçim döneminde "seçimlerden sonra ödeme yapılacak" denilerek oyalanan inşaat firmasının, hiçbir ödeme alamayınca işi bıraktığı ve konuyu mahkemeye taşıdığı bildirildi. Akalan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkili inşaat firmasına gerekli ödemeler yapılmadı ve firma inşaatı yarım bıraktı, süreci mahkemeye taşıdı" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

10 MİLYON TL ZARAR BİNLERCE MAĞDUR ÖĞRENCİ

Yarım kalan inşaat nedeniyle ortaya çıkan 10 milyon TL'lik kamu zararı, CHP'li belediyecilik anlayışının faturasını bir kez daha gözler önüne serdi. Devletin "Asrın Felaketi" sonrası 455 bin konutu kısa sürede inşa ettiği bir dönemde, CHP'nin tek bir okulu bitirememesi bölge halkının sert tepkisine neden oluyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yüksel Akalan, bölgedeki durumu "Asrın felaketinden geçen sürede 455 bin konut inşa edilirken, hemen arkamda gördüğünüz bu okul 6 yıldır tamamlanamadı" sözleriyle özetledi.