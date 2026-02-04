CANLI YAYIN
TOKİ Kırşehir 1633, Düzce 2470 konut kura çekilişi | Canlı yayın ve saatler belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında Kırşehir ve Düzce için kura tarihleri netleşti. Kırşehir'de 1633 konut, Düzce'de ise 2 bin 470 konut için hak sahipliği kuraları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Kırşehir'de çekiliş Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Düzce'de ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak ve süreç YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin konut projesi kapsamında kura takvimi işlemeye devam ediyor. Yeni haftanın programına göre Kırşehir ve Düzce'de yapılacak kura çekilişlerinin tarih, saat ve yer bilgileri netleşti.

KIRŞEHİR TOKİ KURASI 4 ŞUBAT'TA YAPILACAK

TOKİ'nin Kırşehir'de hayata geçireceği toplam 1633 konut için hak sahipliği kura çekilişi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Kırşehir'de kura kapsamındaki projeler ve konut sayıları şöyle:

Merkez 900 konut

Merkez Özbağ 63 konut

Akpınar 40 konut

Boztepe 60 konut

Çiçekdağı 220 konut

Kaman 150 konut

Mucur 200 konut

Projelerde Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla işlemler yürütülecek.

DÜZCE TOKİ KURASI AYNI GÜN SAAT 11.00'DE

TOKİ tarafından Düzce'de inşa edilecek toplam 2 bin 470 konut için hak sahibi belirleme kurası da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak. Çekiliş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Düzce'de kura kapsamındaki projeler ve konut sayıları ise şu şekilde:

Merkez 1300 konut

Akçakoca 250 konut

Cumayeri 200 konut

Çilimli 180 konut

Gölyaka 100 konut

Gümüşova 200 konut

Kaynaşlı 150 konut

Yığılca 90 konut

Projelerde Emlak Katılım Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlandığında sonuçlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

KURA SONRASI PARA İADESİ SÜRECİ

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında, başvuru yaptıkları bankaların şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahipliği kazanan vatandaşlar, banka üzerinden sözleşme imzaladıktan sonra taksit ödemelerine sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacak.

