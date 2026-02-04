TOKİ Kırşehir 1633, Düzce 2470 konut kura çekilişi | Canlı yayın ve saatler belli oldu
TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında Kırşehir ve Düzce için kura tarihleri netleşti. Kırşehir'de 1633 konut, Düzce'de ise 2 bin 470 konut için hak sahipliği kuraları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Kırşehir'de çekiliş Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Düzce'de ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak ve süreç YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin konut projesi kapsamında kura takvimi işlemeye devam ediyor. Yeni haftanın programına göre Kırşehir ve Düzce'de yapılacak kura çekilişlerinin tarih, saat ve yer bilgileri netleşti.
KIRŞEHİR TOKİ KURASI 4 ŞUBAT'TA YAPILACAK
TOKİ'nin Kırşehir'de hayata geçireceği toplam 1633 konut için hak sahipliği kura çekilişi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
Kırşehir'de kura kapsamındaki projeler ve konut sayıları şöyle:
Merkez 900 konut
Merkez Özbağ 63 konut
Akpınar 40 konut
Boztepe 60 konut
Çiçekdağı 220 konut
Kaman 150 konut
Mucur 200 konut
Projelerde Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla işlemler yürütülecek.
KIRŞEHİR TOKİ KURA CANLI İZLE!
DÜZCE TOKİ KURASI AYNI GÜN SAAT 11.00'DE
TOKİ tarafından Düzce'de inşa edilecek toplam 2 bin 470 konut için hak sahibi belirleme kurası da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak. Çekiliş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.