TOKİ Kırşehir 1633, Düzce 2470 konut kura çekilişi | Canlı yayın ve saatler belli oldu

TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında Kırşehir ve Düzce için kura tarihleri netleşti. Kırşehir'de 1633 konut, Düzce'de ise 2 bin 470 konut için hak sahipliği kuraları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Kırşehir'de çekiliş Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Düzce'de ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak ve süreç YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin konut projesi kapsamında kura takvimi işlemeye devam ediyor. Yeni haftanın programına göre Kırşehir ve Düzce'de yapılacak kura çekilişlerinin tarih, saat ve yer bilgileri netleşti.

KIRŞEHİR TOKİ KURASI 4 ŞUBAT'TA YAPILACAK TOKİ'nin Kırşehir'de hayata geçireceği toplam 1633 konut için hak sahipliği kura çekilişi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Kırşehir'de kura kapsamındaki projeler ve konut sayıları şöyle: Merkez 900 konut Merkez Özbağ 63 konut Akpınar 40 konut Boztepe 60 konut Çiçekdağı 220 konut Kaman 150 konut Mucur 200 konut Projelerde Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla işlemler yürütülecek.

