Elazığ’da 3825 aile ev sahibi oluyor! TOKİ kura canlı yayın ve isim listesi sorgulama

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da kura çekimi süreci başladı. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak kura çekilişi ile kent genelinde inşa edilen 3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Süreçle birlikte vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve isim listesine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor.

ELAZIĞ SOSYAL KONUT KURASI 2 ŞUBAT'TA YAPILACAK Elazığ'da hayata geçirilen sosyal konut projeleri için kura çekilişi 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ'nin yayımladığı resmi takvime göre kura çekilişi Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura sonrası hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? TOKİ Elazığ kura çekilişi, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda başlayacak. Kura çekilişi aynı zamanda TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR? TOKİ tarafından düzenlenen kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar ilgili yayın bağlantısı üzerinden illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabiliyor.