Elazığ’da 3825 aile ev sahibi oluyor! TOKİ kura canlı yayın ve isim listesi sorgulama
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da gerçekleştirilecek kura çekimi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Noter huzurunda düzenlenecek kura ile kentteki 3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da kura çekimi süreci başladı. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak kura çekilişi ile kent genelinde inşa edilen 3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Süreçle birlikte vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve isim listesine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor.
ELAZIĞ SOSYAL KONUT KURASI 2 ŞUBAT'TA YAPILACAK
Elazığ'da hayata geçirilen sosyal konut projeleri için kura çekilişi 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ'nin yayımladığı resmi takvime göre kura çekilişi Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura sonrası hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
TOKİ Elazığ kura çekilişi, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda başlayacak. Kura çekilişi aynı zamanda TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ tarafından düzenlenen kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar ilgili yayın bağlantısı üzerinden illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabiliyor.
ELAZIĞ'DA HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
|Sıra No
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Kura Tarihi
|Kura Yeri
|1
|Elazığ
|Merkez
|Elazığ Merkez 250/500000 Sosyal Konut Projesi
|250
|Halk Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|2
|Elazığ
|Merkez
|Elazığ Merkez Açıkaraz 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|3
|Elazığ
|Merkez
|Elazığ Merkez Yazıkonak 25/500000 Sosyal Konut Projesi
|25
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|4
|Elazığ
|Merkez
|Elazığ Merkez Yurtbaşı 45/500000 Sosyal Konut Projesi
|45
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|5
|Elazığ
|Ağın
|Elazığ Ağın 30/500000 Sosyal Konut Projesi
|30
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|6
|Elazığ
|Alacakaya
|Elazığ Alacakaya 110/500000 Sosyal Konut Projesi
|110
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|7
|Elazığ
|Arıcak
|Elazığ Arıcak 180/500000 Sosyal Konut Projesi
|180
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|8
|Elazığ
|Baskil
|Elazığ Baskil 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|9
|Elazığ
|Karakoçan
|Elazığ Karakoçan 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|10
|Elazığ
|Keban
|Elazığ Keban 40/500000 Sosyal Konut Projesi
|40
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|11
|Elazığ
|Kovancılar
|Elazığ Kovancılar 225/500000 Sosyal Konut Projesi
|225
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|12
|Elazığ
|Maden
|Elazığ Maden 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|13
|Elazığ
|Palu
|Elazığ Palu 173/500000 Sosyal Konut Projesi
|173
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|14
|Elazığ
|Palu
|Elazığ Palu Beyhan 47/500000 Sosyal Konut Projesi
|47
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|15
|Elazığ
|Sivrice
|Elazığ Sivrice 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu