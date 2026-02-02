CANLI YAYIN
Elazığ’da 3825 aile ev sahibi oluyor! TOKİ kura canlı yayın ve isim listesi sorgulama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da gerçekleştirilecek kura çekimi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Noter huzurunda düzenlenecek kura ile kentteki 3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da kura çekimi süreci başladı. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak kura çekilişi ile kent genelinde inşa edilen 3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Süreçle birlikte vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve isim listesine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor.

ELAZIĞ SOSYAL KONUT KURASI 2 ŞUBAT'TA YAPILACAK

Elazığ'da hayata geçirilen sosyal konut projeleri için kura çekilişi 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ'nin yayımladığı resmi takvime göre kura çekilişi Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura sonrası hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ Elazığ kura çekilişi, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda başlayacak. Kura çekilişi aynı zamanda TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ tarafından düzenlenen kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar ilgili yayın bağlantısı üzerinden illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabiliyor.

ELAZIĞ'DA HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi Kura Yeri
1 Elazığ Merkez Elazığ Merkez 250/500000 Sosyal Konut Projesi 250 Halk Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
2 Elazığ Merkez Elazığ Merkez Açıkaraz 200/500000 Sosyal Konut Projesi 200 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
3 Elazığ Merkez Elazığ Merkez Yazıkonak 25/500000 Sosyal Konut Projesi 25 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
4 Elazığ Merkez Elazığ Merkez Yurtbaşı 45/500000 Sosyal Konut Projesi 45 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
5 Elazığ Ağın Elazığ Ağın 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
6 Elazığ Alacakaya Elazığ Alacakaya 110/500000 Sosyal Konut Projesi 110 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
7 Elazığ Arıcak Elazığ Arıcak 180/500000 Sosyal Konut Projesi 180 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
8 Elazığ Baskil Elazığ Baskil 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
9 Elazığ Karakoçan Elazığ Karakoçan 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
10 Elazığ Keban Elazığ Keban 40/500000 Sosyal Konut Projesi 40 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
11 Elazığ Kovancılar Elazığ Kovancılar 225/500000 Sosyal Konut Projesi 225 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
12 Elazığ Maden Elazığ Maden 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
13 Elazığ Palu Elazığ Palu 173/500000 Sosyal Konut Projesi 173 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
14 Elazığ Palu Elazığ Palu Beyhan 47/500000 Sosyal Konut Projesi 47 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
15 Elazığ Sivrice Elazığ Sivrice 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçlara şu kanallar üzerinden ulaşabilecek:

🔴TOKİ Resmi İnternet Sitesi

🔴e-Devlet Kapısı

Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, ilgili banka üzerinden sözleşme imzalayacak. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlayacak.

İLK KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık tarafından belirlenen hedef doğrultusunda 2026 yılı içinde kura süreçlerinin tamamlanması planlanıyor. İlk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor.

