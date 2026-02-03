Türkiye dünyanın barış merkezi! İşte Ankara'nın kurduğu barış masaları

(Foto: ahaber.com.tr)

Türkiye'nin diplomatik başarılarını değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Türkiye'nin inanılmaz bir rolü var. Bu savaşın önlenmesi için inanılmaz bir gayreti var. En önde yine Türkiye bu çatışmaları önlemek için elinden geleni yapıyor." sözleriyle Ankara'nın barışçıl tutumuna vurgu yaptı.

Sali, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası ve tahıl koridoru anlaşmasındaki kritik role değinerek, "Türkiye barış masasıyla 2500'ün üzerinde Rus ve Ukraynalı askerin değiş tokuşundaki Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE TÜRKİYE İMZASI

Diplomasinin her alanında Türkiye'nin etkinliğini sürdürdüğünü belirten Sali, "Suriye'de artık yeni bir döneme giriliyor, Irak'ta yeni bir döneme giriliyor, İran'da yeni bir döneme giriliyor. Türkiye bunların hepsinin tam ortasında." dedi. Ayrıca Sali, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar uzanan barış girişimlerini hatırlatarak, "Bosna-Hersek-Sırbistan, Balkanlar... Bütün Balkan ülkelerinin dışişleri bakanları geldi İstanbul'da toplandılar. Yine Türkiye'nin önderliğinde o masa kurulduktan sonra ilişkiler bölgede normalleşiyor." sözleriyle Türkiye'nin istikrarlaştırıcı etkisini aktardı.

DÜNYAYI SARSAN EPSTEIN SKANDALI VE ŞANTAJ AĞI

Haberin devamında ABD ve Avrupa'yı sarsan Jeffrey Epstein dosyasına dair çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Orhan Sali, skandalın arka planını, "Epstein bir şekilde uluslararası istihbarat ağlarıyla birlikte çalışarak; bunlar CIA, Mossad gibi istihbarat kurumlarıyla çalışarak burada bir şantaj ve istihbarat ağı oluşturmuş." ifadeleriyle özetledi.

Belgelerde çok önemli isimlerin yer aldığına dikkat çeken Sali, "Yaşayan bütün Amerikan başkanlarının isimleri var. Batı'da krallar, prensler, prensesler, Batı'daki o yönetimde üst düzey bütün elitler neredeyse bu listenin içerisinde var." dedi.

TRUMP VE EPSTEIN BELGELERİ: TEHDİT Mİ?

Haberin sonunda, belgelerin siyasi bir koz olarak kullanıldığı iddiaları gündeme getirildi. Sali, "Trump bu tehdidi gördü aslında. Epstein belgelerini yayınlarız ona göre şeklinde bir tehdit her zaman da yapıldı." bilgisini paylaştı.

"İŞİN UCU ÇOK KARANLIK YERLERE GİDİYOR"

Ancak Donald Trump'ın bu duruma karşı hamlesini, "Trump ne yaptı? 'Tamam kabul ediyorum, hepsini yayınlayalım' dedi." sözleriyle aktardı. Sali, bu belgelerin önümüzdeki haftalarda dünya siyasetini derinden sarsmaya devam edeceğini belirterek, "İşin ucu çok karanlık yerlere gidiyor. Hem insan ticareti, çocuk ticareti, aklınıza gelebilecek bütün kötülükleri barındıran bir sistemden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.