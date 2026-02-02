CANLI | Başkan Erdoğan'dan diplomatik çıkarma! Ortadoğu turunda ilk durak Riyad: Ana gündem Gazze ve bölgesel barış

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği 3 Şubat'ta Suudi Arabistan ziyaretiyle başlayacak.

Riyad temaslarının ardından 4 Şubat'ta Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, bölgedeki normalleşme adımlarını yeni bir aşamaya taşıyacak.

Fotoğraf-AA Arşiv

MASADAKİ ÖNCELİK: BÖLGESEL BARIŞ VE GAZZE

Ziyaretin "parolası" barış ve istikrar olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın çantasındaki kritik başlıklar bulunuyor. Gazze'de kalıcı sükûnetin sağlanması için kurulması planlanan "Barış Kurulu" projesi, Gazze ve Suriye'nin yıkılan altyapısının yeniden ayağa kaldırılması süreci ve İran, Gazze Suriye hattındaki son gelişmelerin kapsamlı analizi bunların başında geliyor.

TÜRKİYE'NİN SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACATI 3,1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Son yıllarda birbiri ardına gerçekleşen ziyaretler ve lider diplomasisiyle hızla gelişen ilişkilerin şubattaki görüşmelerle bir adım daha ileri taşınması bekleniyor. Türkiye'nin 2025'te yıllık bazda Suudi Arabistan ve BAE'ye ihracatında artış dikkati çekerken, bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle Mısır'a dış satımının gerilediği görüldü.

Bu kapsamda Suudi Arabistan'a ihracat, geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 11,2 artarak 2 milyar 833,6 milyon dolardan 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi. Bu ülkeye ihracatta 371,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Bunu 299,3 milyon dolarla halı, 283,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

Fotoğraf-AA Arşiv

MISIR'A İHRACAT GEÇEN YIL 3,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Mısır'a ihracat ise 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalışla 3 milyar 340,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeye ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri 637 milyon dolarla ilk sırada bulunurken, bunu 552 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 443,1 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.