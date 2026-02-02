CANLI | Başkan Erdoğan'dan diplomatik çıkarma! Ortadoğu turunda ilk durak Riyad: Ana gündem Gazze ve bölgesel barış
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ortadoğu turuna çıkıyor. Erdoğan yarın Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta ise Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaretlerde ana gündem maddesinin Gazze, bölgesel barış, istikrar ve iş birliği başlıkları olması beklenirken Erdoğan'ın ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da katılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu'ya düzenliyor. Erdoğan, 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan kritik bir diplomasi trafiğine imza atacak.
BAŞKAN ERDOĞAN RİYAD YOLCUSU!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.
Duran, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."
İLK DURAK RİYAD ARDINDAN KAHİRE! İŞTE ANA GÜNDEM MADDELERİ
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği 3 Şubat'ta Suudi Arabistan ziyaretiyle başlayacak.
Riyad temaslarının ardından 4 Şubat'ta Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, bölgedeki normalleşme adımlarını yeni bir aşamaya taşıyacak.
MASADAKİ ÖNCELİK: BÖLGESEL BARIŞ VE GAZZE
Ziyaretin "parolası" barış ve istikrar olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın çantasındaki kritik başlıklar bulunuyor. Gazze'de kalıcı sükûnetin sağlanması için kurulması planlanan "Barış Kurulu" projesi, Gazze ve Suriye'nin yıkılan altyapısının yeniden ayağa kaldırılması süreci ve İran, Gazze Suriye hattındaki son gelişmelerin kapsamlı analizi bunların başında geliyor.
TÜRKİYE'NİN SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACATI 3,1 MİLYAR DOLARI AŞTI
Son yıllarda birbiri ardına gerçekleşen ziyaretler ve lider diplomasisiyle hızla gelişen ilişkilerin şubattaki görüşmelerle bir adım daha ileri taşınması bekleniyor. Türkiye'nin 2025'te yıllık bazda Suudi Arabistan ve BAE'ye ihracatında artış dikkati çekerken, bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle Mısır'a dış satımının gerilediği görüldü.
Bu kapsamda Suudi Arabistan'a ihracat, geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 11,2 artarak 2 milyar 833,6 milyon dolardan 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi. Bu ülkeye ihracatta 371,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Bunu 299,3 milyon dolarla halı, 283,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.
MISIR'A İHRACAT GEÇEN YIL 3,3 MİLYAR DOLARI AŞTI
Mısır'a ihracat ise 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalışla 3 milyar 340,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeye ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri 637 milyon dolarla ilk sırada bulunurken, bunu 552 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 443,1 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.